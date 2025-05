Case di lusso a Firenze, un mercato immobiliare da 2,3 miliardi: dove e cosa comprare

Firenze, 20 maggio 2025 - Il mercato degli immobili residenziali di lusso in Toscana si conferma tra i più vivaci d’Italia, con Firenze e la Versilia che si ritagliano un ruolo di primo piano. A evidenziarlo il nuovo Osservatorio annuale di Immobiliare.it Insights, in collaborazione con LuxuryEstate.com e Santandrea. Una fotografia aggiornata che rivela come il segmento luxury, al netto delle oscillazioni, continui ad attirare investimenti italiani e internazionali, con tempi di vendita più brevi ed una domanda sempre più mirata alla qualità, alla funzionalità e alla posizione. Vediamo dunque come si sviluppa il mercato immobiliare di lusso a Firenze: cosa e dove comprare e quali sono i tempi di vendita.