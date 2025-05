Temporali e vento forte, maltempo in Toscana: danni e allagamenti all’Elba

Elba (Livorno), 20 maggio 2025 – Come previsto, il maltempo ha fatto il suo passaggio in Toscana. Tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, martedì 20 maggio, una violenta ma rapida perturbazione ha attraversato la regione dalla costa verso l’interno. Vere e proprie repentine bombe d’acqua, accompagnate da forti raffiche di vento, hanno inizialmente colpito l’Elba, poi la costa fino ad arrivare nell’Aretino, nel Mugello e nel Grossetano.

Il tetto scoperchiato dal vento in via Manganaro a Portoferraio

Elba, bomba d’acqua e vento forte

All’Elba i problemi maggiori. Tra le 18 e le 19 una bomba d’acqua e vento forte hanno colpito Portoferraio. La copertura in pvc dell’edificio tra via Manganaro e via del Carburo dove si trovava l’ex bar «Le Magie» è stata scoperchiata dalle violente raffiche di vento, mandando in tilt la circolazione. La bomba d’acqua è durata circa 15 minuti, sufficienti a creare disagi e molta preoccupazione nelle zone in uscita dal centro storico tra via Manganaro e via del Carburo già colpite dall’alluvione il 13 febbraio scorso. Alla Sghinghetta ci sono stati allagamenti accanto all’autolavaggio, dove è tracimato il fosso e anche nella zona portuale si è allagata la zona intorno a palazzo Coppedé. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale, ma sembra che fortunatamente non siano stati registrati gravi danni. A causare la violenta reazione atmosferica sarebbe stato lo scontro, avvenuto proprio in prossimità dell’isola dell’arcipelago toscano, tra due masse di aria differenti, una calda che stava risalendo dall’Africa e l’altra fredda che scendeva da nord.

Allerta gialla

Per oggi, la Sala operativa della Protezione civile regionale aveva emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti. Inizialmente l’avviso meteo non riguardava tutta la Toscana perché escludeva le isole, il bacino dell’Ombrone grossetano, del Fiora e dell’Albegna e la costa livornese a sud di Piombino. Nel corso della giornata però l’allerta è stata modificata ed estesa a tutta la regione.