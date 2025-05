Un giorno da allerta meteo, in Toscana arriva il maltempo: temporali forti e grandine

Firenze, 18 maggio 2025 – Dopo giorni incerti divisi tra sole, pioggia e sbalzi di temperatura, il maltempo è pronto a fare ritorno in Toscana. La nuova settimana, quella tra lunedì 19 e domenica 25 maggio, inizia con tempo ancora tendenzialmente stabile, segnato da correnti di scirocco, temperature in rialzo e cieli prevalentemente velati. Tuttavia, la situazione sembra destinata a mutare rapidamente. A lanciare l’allarme è MeteoToscana.

Le previsioni della perturbazione in arrivo in Toscana martedì 20 maggio (ore 16, 19 e 21. Screenshot dai grafici di Meteo&Radar)

Temporali in arrivo

La giornata in cui è atteso il brusco peggioramento è quella di martedì 20 maggio, in particolare tra il pomeriggio e la sera. Una perturbazione ben organizzata è infatti in arrivo e porterà con sé piogge e temporali anche di forte intensità su gran parte del territorio toscano. È molto probabile che la Sala operativa della Protezione civile regionale emetta una allerta meteo per la perturbazione in arrivo.

Le zone a rischio

Secondo gli ultimi dati disponibili, la mattina di martedì il tempo dovrebbe essere ancora variabile. Le prime piogge interesseranno soprattutto le province meridionali, in particolare Grosseto e Siena. Ma sarà tra il tardo pomeriggio e la sera che il fronte perturbato entrerà nel vivo. I temporali più intensi sono attesi tra le province nord-occidentali, come Massa Carrara e Lucca, ma anche tra le zone occidentali, coinvolgendo anche Pisa, Livorno e Grosseto.

I fenomeni dovrebbero poi spostarsi verso l’interno, con precipitazioni che potrebbero risultare abbondanti nelle province centrali, tra cui Pisa, Livorno e Firenze. Non si escludono dunque temporali violenti, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Possibili anche cumuli di pioggia significativi anche in breve tempo.

Nella notte il maltempo tenderà quindi ad attenuarsi, con pioggia residua nelle aree orientali della Regione. Mercoledì 21 maggio resterà una giornata instabile, con nuovi temporali possibili nelle zone interne. In lieve calo le temperature.

I dettagli

Anche dal consorzio Lamma si prevede un brusco peggioramento nella giornata di martedì 20 maggio: in mattina – scrivono gli esperti – è previsto cielo nuvoloso con locali deboli piogge; marcato peggioramento nel corso del pomeriggio con temporali anche forti. Venti moderati di Scirocco su costa e Arcipelago, deboli sulle zone interne. Mari mossi e localmente molto mossi al largo. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Da 3Bmeteo fanno sapere nello specifico che sulla Versilia sono attesi, sempre nella giornata di martedì, cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulla Maremma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sulle pianure centrali cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco; sulle pianure meridionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio.

Cerca la tua città