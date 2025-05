Grandine, temporali e vento: mix di maltempo in Toscana. Scatta l’allerta gialla: dove e quando

Firenze, 13 maggio 2024 – La dinamicità tipica della stagione primaverile non risparmia il mese di maggio che continua a essere caratterizzato da giornate all'insegna dell’instabilità pomeridiana.

Maggio all'insegna dell'instabilità e in Toscana scatta un'allerta meteo gialla

Anche in Toscana assistiamo a cambi repentini di tempo. Tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali forti che dalle 13 fino alle 22 di oggi, martedì 13 maggio, interesserà in particolare le zone centro-meridionali della Toscana. I fenomeni potranno essere localmente anche di forte intensità, con possibili colpi di vento e grandinate.

Le aree interessate dal codice giallo sono l’alto Valdarno, la Valdichiana, l’alto e medio bacino dell’Ombrone grossetano e il bacino di Fiora e Albegna.

L’ondata di maltempo, che riguarderà in generale Alpi, Appennino settentrionali e zone interne del Centro-Sud, è dovuta a una circolazione depressionaria depressione che in particolare da giovedì 15 aprile risalirà dal nord Africa verso il Mediterraneo centrale e che porterà un intenso peggioramento meteo a partire dalla Sicilia e in estensione al resto delle regioni meridionali entro venerdì. Attesi fenomeni anche intensi e localmente a carattere di nubifragio.

Instabilità anche sulle regioni del Centro con acquazzoni e temporali, meno fenomeni invece al Nord. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano un graduale miglioramento con l'arrivo del weekend ma anche aria più fresca che affluirà dai quadranti nord-orientali portando valori anche 3-4 gradi sotto media specie al Sud, ovviamente con temporali pomeridiani.