Sole e pioggia improvvisa, meteo Toscana: una settimana instabile, le previsioni

Firenze, 11 maggio 2025 – Sole e pioggia improvvisa. È una settimana tipicamente primaverile quella che ci attende tra lunedì 12 e domenica 19 maggio in Toscana. A fare il punto meteo è il consorzio Lamma che prevede nubi e brevi schiarite in quasi tutta la regione a inizio settimana. Nelle zone interne più probabili gli annuvolamenti e gli acquazzoni improvvisi, spiegano gli esperti.

Addensamenti di nuvole e acquazzoni improvvisi previsti in Toscana nella settimana da lunedì 12 a domenica 18 maggio in Toscana (Screen da Windy.com)

In tutta Italia non sono previste strutture consolidate né di alta né di bassa pressione. Si possono tuttavia notare delle infiltrazioni di aria fresca in quota, ovvero la causa dell’instabilità che può portare locali rovesci, anche a carattere temporalesco, nelle zone interne.

A metà settimana in Italia è previsto invece un cambiamento più deciso. Al centro nord il tempo andrà migliorando, complice il vento da nord-est. Mentre al sud si attiverà una circolazione depressionaria che arriverà a interessare le regioni meridionali portando anche piogge rilevanti.

La settimana dunque sarà caratterizzata da una instabilità diffusa. Pioggia spalmata al centro nord e poi un peggioramento al sud a partire dalla giornata di giovedì 15 maggio.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni, giorno per giorno, in Toscana:

Lunedì 12 maggio

Secondo 3bmeteo, lunedì 12 maggio infiltrazioni umide interessano la Toscana determinando molte nubi con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Versilia, pianure settentrionali e pianure centrali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Maremma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle pianure meridionali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Mare poco mosso.

Martedì 13 maggio

Per martedì la pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sulla Versilia nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Schiarite in serata; sulla Maremma giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianure settentrionali e pianure centrali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pianure meridionali nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Mercoledì 14 maggio

Tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Sulla Versilia nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata; sulla Maremma cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su pianure settentrionali, pianure centrali e pianure meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mare poco mosso.

Giovedì 15 maggio

Sole anche nella giornata di giovedì 15 maggio. Sulla Versilia cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su Maremma, pianure centrali e pianure meridionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su pianure settentrionali e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Mare poco mosso.