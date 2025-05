Giro d’Italia, la festa rosa di Siena. Van Aert: “Stupendo vincere qui dove tutto è cominciato”

Siena, 18 maggio 2025 – Una grande festa e una grande vetrina per Siena, che ha applaudito il belga Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) all’arrivo toscano della nona tappa del Giro d’Italia edizione 108, la Gubbio-Siena di 181 km con cinque i tratti di sterrato per un totale di 29,6 chilometri.

Un trionfo sul traguardo di Piazza del Campo davanti a una folla festante. Al secondo posto il messicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG). Terzo Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 58" . Dopo la tappa Gubbio- Siena, il messicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) è la nuova Maglia Rosa di leader della classifica generale del Giro d’Italia.

La gioia di Van Aert

"È facile dire che questa vittoria significa molto per me, ma quasi non riesco a spiegarlo – le parole di Van Aert – Doveva succedere qui, ne sono convinto. Questo è il posto dove è iniziata la mia carriera su strada, nel 2018. Vincere questa tappa dopo un lungo periodo senza risultati… tornare a farcela, è una sensazione stupenda. Del Toro ha fatto una gara straordinaria. Mi è dispiaciuto non collaborare del tutto con lui, ma è anche un avversario del mio compagno di squadra Simon Yates nella classifica generale. Ho dovuto lasciare a lui il lavoro e lottare fino in cima alle strade di Siena. Conosco piuttosto bene il finale. Dovevo muovermi nelle ultime curve. Ho quasi sbagliato l`ultima, ma l`esperienza delle Strade Bianche mi ha aiutato a vincere oggi".

La carovana rosa ancora in Toscana

Dopo il giorno di riposo di lunedì, martedì 20 maggio spazio alla cronometro quasi pianeggiante con una breve e salita a metà percorso. Partenza da Lucca con il giro quasi completo delle mura. Si raggiunge poi la statale del Brennero attraverso la zona sud della città con una serie di svolte. Il percorso dopo il primo rilevamento intermedio diventa praticamente diritto sempre in lievissima ascesa fino alla galleria dei Monti Pisani (950 m). Dopo l’uscita una serie di ampi e veloci tornanti porta a San Giuliano Terme e di lì ad Asciano. Sempre per vie rettilinee si raggiunge l’abitato di Pisa a 3 km dall’arrivo. Arrivo in centro accanto alla torre pendente.

Ultimi chilometri con diverse curve in sequenza e attraversamenti dell’Arno. Poco dopo l’ultimo chilometro si lascia il lungofiume per andare verso il centro storico. A 500 metri inizia un tratto lastricato che termina all’ultima curva. Rettilineo finale di 200 metri su asfalto larghezza 6 metri.