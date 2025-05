Giro d'Italia in Toscana e Umbria: tappe, orari e percorsi

Firenze, 12 maggio 2025 - Partita l'edizione numero 108 del Giro d'Italia, con le prime tre tappe in Albania, comincia il conto alla rovescia per lo sbarco della carovana rosa in Toscana e Umbria. Le due regioni saranno interessate da tre tappe interessanti: la prima sarà la nona tappa di domenica 18 maggio con partenza dall'Umbria, da Gubbio, e arrivo, in Toscana, a Siena; poi un giorno di pausa e la cronometro Lucca-Pisa di martedì 20 maggio e poi la undicesima tappa di mercoledì 21 maggio con partenza dalla costa toscana (Viareggio) e l'arrivo in provincia di Reggio Emilia (Castelnovo ne' Monti).

Una lunga salita verso l'Italia settentrionale passando per Matera, Napoli, Siena e Pisa. Ma tutto potrebbe giocarsi alla fine, durante le due terribili tappe di montagna di Champoluc e Sestrière, prima della conclusione a Roma di domenica 1° giugno.

Ecco nel dettaglio le tre tappe umbro-toscane.