Fioroni, Confcommercio: «Rifaremo noi la tomba»

Arezzo, 17 agosto 2025 – Nella mattinata di ieri il Comune ha provveduto anche alla sepoltura di Fabio Fioroni, s comparso nei giorni scorsi e il cui corpo non era stato reclamato da nessuno. «La sepoltura di Fabio Fioroni sará eseguita il giorno 16 agosto alle 11 – aveva spiegato il vice sindaco - D'accordo con il sindaco entrambe le tumulazioni saranno sostenute dal Comune come facciamo in situazioni di disagio». Due drammi della solitudine e due storie la cui parola fine è stata scritta nello stesso giorno quelle di Carla Bazzani e Fabio Fioroni l'Otto super conosciuto delle proteste pubbliche. Entrambi hanno trovato pace ieri nel giorno dopo Ferragosto. Fioroni è scomparso qualche giorno fa e nessuno si è fatto avanti. Ieri la tumulazione provvisoria della salma a carico del Comune, quindi appena assestato il terreno ed espletate le pratiche burocratiche, Confcommercio fa sapere che realizzerà quella definitiva con tanto di lapide marmorea.