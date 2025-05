Giro d’Italia 2025, tre giorni in Toscana: tappe e date

Firenze, 7 maggio 2025 – Il Giro d’Italia n.108 che scatterà venerdì da Durazzo in Albania troverà di tutto in Toscana quando arriverà a Siena dall’Umbria e da Gubbio, la “Città di Pietra e della festa dei ceri”. Troverà le strade bianche, quindi osserverà al lunedì la giornata di riposo, poi offrirà la tappa a cronometro da Lucca e Pisa, infine presenterà la “micidiale salita” di San Pellegrino in Alpe nel momento in cui questa grande festa dello sport che è la corsa rosa, lascerà la Toscana per andare in Emilia.

La Gubbio-Siena

Domenica 18 maggio, tappa Gubbio-Siena

Saranno 181 i chilometri in programma con partenza da Gubbio alle ore 13 e un dislivello di 2.500 metri. Sono circa 30 i chilometri di strade bianche all’insegna di sassi, polvere e fascino. Una tappa spettacolare su strade che da anni ospitano in marzo il grande ciclismo con la gara in linea “Strade Bianche”. L’arrivo nella Città del Palio sarà immancabilmente in Piazza del Campo dopo il micidiale muro di via Santa Caterina a poche centinaia di metri dall’arrivo. Non sono previste salite particolarmente impegnative anche se sono presenti tre gran premi della montagna, ma viaggiare sullo sterrato sarà duro e il riferimento è a Colle Pinzuto e Fontebranda.

La Lucca-Pisa

Martedì 20 maggio, tappa Lucca-Pisa (crono)

Una frazione particolarmente attesa con il coinvolgimento di due splendide città, quella di Lucca con il pensiero che corre alle “Mura Urbane” e dove il Giro arrivò anche lo scorso anno, e quella di Pisa con la Piazza dei Miracoli e la Torre Pendente che ospiteranno l’arrivo di tappa. Sarà lunga 28 km e 600 metri, con un dislivello di 150 metri e la partenza del primo concorrente alle 13,25. La pedana del via in Piazza Napoleone (da qui 12 anni fa prese il via il campionato del mondo che giunse a Firenze) per raggiungere transitando dalla galleria di San Giuliano Terme e Asciano Pisano, i lungarni di Pisa e da qui il traguardo nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli. Un altro arrivo dopo quello di Siena di straordinaria bellezza e richiamo, sicuramente una grande occasione di promozione per entrambe le città. Tra l’altro l’ultimo arrivo della corsa rosa nella città delle Torre Pendente, risale addirittura al 1980 e fu anche in quella occasione, 45 anni fa, una cronometro individuale con partenza da Pontedera, e successo conquistato dal danese Jorgen Marcussen.

Viareggio-Castelnovo ne’ Monti

Mercoledì 21 maggio, Viareggio-Castelnovo ne’ Monti

Il Giro d’Italia lascerà la Toscana in questa giornata con la partenza da Viareggio alle 12,05 per una tappa che si concluderà a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia, lunga 185 Km con 3.850 metri di dislivello. La carovana sfiorerà di nuovo Lucca dopo il passaggio da MOntemagno, quindi le strade della Garfagnana per affrontare la “micidiale” salita di Pellegrino in Alpe, il centro abitato più alto di tutto l’Appennino posto quasi al termine di una salita davvero tosta. Sono 14 chilometri per raggiungere gli oltre 1.600 metri con pendenza media dell’8,7 e punte del 18%. Fu qui nel 2000 (ultimo passaggio del Giro) che il fiorentino Francesco Casagrande fu grande protagonista della tappa conclusasi con il suo successo all’Abetone, dove indossò anche la maglia rosa. Riuscì a tenere il primato per undici giorni fino alla cronometro del Sestriere, quando venne scalzato da Stefano Garzelli. Concluse il Giro al secondo posto della generale e si aggiudicò la maglia verde degli scalatori. Dalla salita di San Pellegrino in Alpe al traguardo mancheranno comunque ancora circa 90 km di un tracciato sicuramente nervoso.

Due toscani in gara

Gli italiani che saranno presenti al Giro sono 48, rispetto ai 43 della passata edizione. Sono invece soltanto due i corridori toscani al via. Con la formazione della XDS Astana Team, il livornese Diego Ulissi che sarà alla dodicesima presenza alla corsa rosa, dove spesso è stato protagonista, tanto che vanta otto successi di tappa. Altra presenza alla corsa rosa quella di Filippo Magli atleta di Fibbiana di Montelupo Fiorentino che indossa la maglia della VF Group Bardiani CSF Faizanè. Magli ottimo velocista, sarà al suo secondo Giro d’Italia avendo disputato quello di due anni fa.