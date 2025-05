“Pisa fa il Giro”: si accedono le piazze del centro con “La Notte Rosa della Musica”

Pisa, 7 maggio 2025 - Una serata di festa, musica e socialità. Sabato 10 maggio, dalle 19.30 alle 24, si accendono le piazze del centro cittadino con “La Notte Rosa della Musica”. L’appuntamento, organizzato da Comune di Pisa e Teatro di Pisa, rientra nel ricco programma di iniziative di “Pisa fa il Giro” (tutti gli appuntamenti al link: https://www.comune.pisa.it/Vivere-il-comune/Eventi/Pisa-fa-il-Giro.-Aspettando-la-corsa-rosa), il calendario di eventi che anticipa l'arrivo a Pisa della tappa del Giro d'Italia, previsto per il 20 maggio prossimo.

“Sarà una serata interamente dedicata alla musica e alle numerose realtà del nostro territorio – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Associazioni, scuole, gruppi emergenti e giovani artisti avranno l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere, valorizzando il loro talento di fronte alla cittadinanza. Dopo il successo della Notte Bianca dello Sport, vogliamo continuare a portare in piazza le energie e le passioni che animano la nostra comunità, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto. La serata offrirà un ricco ventaglio di proposte musicali, spaziando tra generi diversi e creando un’atmosfera dinamica e coinvolgente in diverse location del centro città. Anche i locali parteciperanno attivamente all’iniziativa, proponendo per l’occasione cocktail speciali ispirati al colore rosa, simbolo del Giro d’Italia. Invitiamo tutta la cittadinanza a vivere insieme questa festa, a sostenere i nostri giovani talenti e a godersi un’esperienza unica di musica nel cuore di Pisa”.

“Una serata bellissima per la nostra città che in tanti luoghi sarà animata dalla musica, da tanti giovani e dalle realtà artistiche pisane – dichiara il presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Diego Fiorini -. Per il nostro Teatro collaborare alla organizzazione di questa iniziativa in cui la musica e i giovani hanno un ruolo centrale è, potremmo dire, naturale, essendo questi i cardini della nostra missione. È altrettanto importante sottolineare la straordinaria partecipazione delle realtà artistiche della città: tutti hanno voluto essere presenti per vivere in ‘rosa’ uno storico momento per Pisa, legato al passaggio del Giro d’Italia. Con questo evento organizzato assieme all’amministrazione comunale, il Teatro Verdi si apre alla città con la volontà di riportare nelle sue sale il pubblico affezionato e di conquistare nuovo pubblico, nell’attesa di presentare, tra poche settimane, la nuova stagione artistica e tante bellissime novità”.

Location e realtà coivolte

La città sarà animata da spettacoli, iniziative e performance musicali in numerose location del centro: Teatro Verdi, Piazza dei Cavalieri, Largo Ciro Menotti, Piazza Chiara Gambacorti, Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, Chiesa S. Anna, Chiesa S. Sepolcro, Chiesa S. Cristina, Corso Italia (ang. via Titta Ruffo), Atrio Comune di Pisa, Caffè dell’Ussero.

Diverse le realtà del territorio che aderiscono all’iniziativa e che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età: Orchestra Giovanile Toscana, Filarmonica Pisana, Radio Toscana, I Marilyn, Ass.ne Anbima, Scuola di Musica Bonamici, Coro Vox Humana Ensemble, Musica Academy Pisa, Mag Stage, The Borderline Club, Voices in the Wind, Pisa Mia e gruppo musicale H.E.R.P.E.S., Scuola sec. Fibonacci succursale Carducci, Scuola di Danza Ghezzi, Proscenium ASD, Passion Dance ASD, Cresco Pattinaggio ASD, ASD Danza con Me e Festival Robotica.

Cocktail tematici nei locali

Per l’occasione i bar del centro di Pisa rendono omaggio al Giro d’Italia con cocktail speciali ispirati al colore rosa e alla storia della leggendaria corsa ciclistica. Ogni locale propone creazioni originali che uniscono gusto, creatività e passione sportiva.

In Piazza Chiara Gambacorti l’Enoteca La Dolce Vite proporrà calici di rosé e bruschetta con burrata e salmone affumicato. L’Eleven Café Cocktail Bar: “30 Maggio 1999”, un drink dedicato a Marco Pantani e composto da bitter bianco, vermouth bianco e soda rosa. Il Margot Cocktail Bar & Bistrot renderà invece omaggio ad Alfonsina Strada, la prima donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924, con “Alfonsina – Il gusto della libertà”. Infine il Bar Mocambo racconterà con il cocktail “Vento Contro” l’esperienza di una tappa in salita. In Piazza XX Settembre, il Jeffer Cocktails & Friends presenterà “Sexy Soda”, un drink realizzato con bitter al melograno, pesca, vino secco e soda al cetriolo. In Piazza Garibaldi, il Baribaldi proporrà “Gingiro”, con gin, limone, fragola e ginger beer. Ir Poncino proporrà “Melocoton”, un drink a base di tequila e liquore alla pesca, dal gusto agrodolce, fresco e dissetante. In Largo Ciro Menotti, lo Skyline American Bar presenterà “Tappa Pendente”, un drink a base di pompelmo rosa, frutti rossi e passion fruit.

Modifiche al traffico: chiusi al traffico i lungarni

Per consentire lo svolgimento dell’evento, il Comune di Pisa ha adottato una serie di provvedimenti relativi al traffico e alla sosta. In particolare dalle 19 di sabato 10 maggio all’1 di domenica 11 saranno chiusi al transito veicolare: Lungarno Galilei (eccetto veicoli dei soli residenti con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Vicolo Da Scorno), Piazza San Sepolcro, Lungarno Gambacorti (tratto compreso tra Piazza XX Settembre e Via delle Belle Donne), Lungarno Pacinotti (tratto da Piazza Carrara a Piazza Garibaldi, eccetto autorizzati ZTL Nord che possono transitare fino a Via Curtatone e Montanara), Ponte di Mezzo, Piazza dei Cavalieri, Via Dini (da Via Notari a Piazza dei Cavalieri), Via Consoli del Mare (tratto compreso tra il braccetto verso Piazzetta Bolelli e Piazza dei Cavalieri).

Dalle 17 di sabato 10 maggio all’1 di domenica 11 è inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in: Lungarno Galilei (tratto da Vicolo Da Scorno a Piazza XX Settembre), Lungarno Gambacorti (tratto da Piazza XX Settembre a Via delle Belle Donne), Lungarno Pacinotti (tratto da Via Curtatone e Montanara a Piazza Garibaldi) e Piazza dei Cavalieri. Sempre dalle 19 di sabato 10 maggio all’1 di domenica 11 vengono inoltre istituiti i seguenti altri provvedimenti: in Via San Frediano, all'intersezione con Via Tavoleria, obbligo di svolta a destra; su Via Oberdan sospesa l’area pedonale per tutta la durata della manifestazione; divieto di accesso a tutte le vie e vicoli che si immettono sui Lungarni (Via Torti, Via San Sepolcro, Via Franceschi, Via Mossotti, Via del Moro e Via del Tidi); sul Ponte della Fortezza senso unico di marcia nella direzione sud-nord, quindi da Lungarno Fibonacci verso Lungarno Buozzi; inversione del senso di marcia in Via Flaminio Dal Borgo; abrogata in Via San Martino (nel tratto compreso tra Vicolo del Moro e Corso Italia) e Via Toselli (nel tratto tra Corso Italia e Via Garofani), abrogazione dell’area pedonale, consentendo così il transito veicolare; in Via Toselli (nel tratto compreso tra Via Garofani e Via dell’Occhio) istituzione del senso unico alternato, con la viabilità in uscita verso Lungarno Gambacorti tramite Via Facchini, Piazza Facchini e Via delle Belle Donne.