Gioco del Ponte. L’ora della disfida: "Per Pisa, la sua gloria e le sue tradizioni"

Quando i tamburi risuonano nella cassa toracica, tra il cuore e la bocca dello stomaco, il Gioco del Ponte attacca con la sua melodia. In cielo danzano le bandiere coi colori dei quartieri. In terra lo stivale dei combattenti ripercorre le orme dei secoli risalendo i Lungarni. Le rose alle spose e i baci lanciati con la mano. Le dame con i loro costumi preziosi. Per la Parte di Tramontana sfilerà per prima Santa Maria, poi San Francesco, San Michele, Mattaccini, Satiri e Calci. Mezzogiorno aprirà con Sant’Antonio seguito da San Martino, San Marco, Leoni, Dragoni e Delfini. Le tribune tremeranno per le grida e l’adrenalina che non ha età. Risale come la corrente e inebria tutti. Sospeso sull’acqua, il pilastro della città: il Ponte di Mezzo, armato di carrello, palcoscenico della sfida tra Mezzogiorno e Tramontana. Soffriremo insieme, inciteremo chi ‘spinge’, piangeremo di gioia, e poi ci abbracceremo. Ma alla fine esulteremo, come la storia racconta, per Pisa e per la sua gloriosa tradizione fatta di grande passione volontaria. In attesa del verdetto (questa sera alle 21 scoccherà l’ora militare) la città di Pisa pregusta un Gioco che si annuncia equilibrato, salvo sorprese sul carrello. Armi (forse) pari fino al climax della ‘bella’? I pronostici confermerebbero questa ipotesi. La Parte Australe forte del San Martino, prima stella della Cintura d’Orione dei suoi Santi, mostra i muscoli per la vittoria bis. Borea punta sulla voglia di riscatto del San Michele e sulla resistenza di Calci. Ma a decidere, come ogni anno, sarà il Ponte: l’unico vero giudice della sfida. Ecco i nomi di tutte le massime cariche della tradizione storica. Di seguito i magistrati di Tramontana: Alessandro Ricci (San Francesco), Francesco Degl’Innocenti (San Michele), Andrea Romanelli (Mattaccini), Antonio Boldrini (commissario Santa Maria), Stefano Toni (Satiri) e Daniele Cionini (Calci). I capitani: Andrea Prosperi (San Francesco), Alessio Ricci (San Michele), Davide Rossi (Mattaccini) Marco Abati (Santa Maria) Massimiliano Signorini (Satiri) Steve Conti (Calci). Per Mezzogiorno, i magistrati: Valentino Vanni (San Martino), Massimo Cioli (San Marco), Simone Menichetti (Dragoni), Domenico Grassi (Sant’Antonio), Luca Di Poi (Delfini), Lorenzo Vannozzi (Leoni). I capitani: Alessio Del Cistia (Leoni), Luca Dini (Dragoni), Marco Falugi (Delfini), Massimo Balducci, detto ‘Buccia’ (Sant’Antonio), Aldemaro Marsili (San Martino), Jonathan Rosellini (San Marco).

Ilaria Vallerini