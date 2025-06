Marenia, largo alla cultura. Presentazioni di libri, talk e arena estiva a Ciclilandia

TIRRENIAIl titolo "Marenia non solo mare" non è solo uno slogan ma anche un dato di fatto. Nel cartellone di eventi dell’estate pisana, per tutto il mese di luglio e agosto al Parco di Ciclilandia a Tirrenia, ci saranno presentazioni di libri, dialoghi con autori e - per la prima volta - anche cinema sotto le stelle a ingresso totalmente gratuito. La rassegna culturale, curata dall’assessorato al Turismo insieme alla libreria Pellegrini e al cinema Arsenale, quest’anno sarà arricchita con più spettacoli e appuntamenti rispetto allo scorso anno e, soprattutto per il grande schermo, sarà dedicata ai più piccoli. "Un’edizione sempre più ricca - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - che vedrà a Pisa grandi nomi per un calendario sempre più ampio e che riesca a soddisfare tutte le fasce di pubblico. Mi preme sottolineare anche la presenza del grande schermo per alcune proiezioni sotto le stelle, un modo per ricordare l’antico passato di Tirrenia come culla del cinema". Riguardo i libri, tutte le presentazioni saranno alle 21.15. Si parte il 3 luglio con Marcello Veneziani che presenta "Senza eredi. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella" in dialogo con Luca Nannipieri. Secondo appuntamento l’8 luglio con Valerio Capasa e il suo "Pasolini Gaber. Il potere, la farsa, il cuore": una presentazione in musica, dal momento che l’autore eseguirà insieme a Giuliano Domenichelli Giorgi delle letture recitate accompagnate da chitarra. Si prosegue il 16 luglio con Giancarlo Cesana presenta "L’interminabile ‘68. Un punto di vista cattolico"in dialogo con Stefano Di Bella. Appuntamento medico quello del 21 luglio con Carlo Bellieni e il suo libro "I primi mille giorni d’oro - puericultura per i genitori e per chi cura i bambini" che chiacchiererà con Francesca Querci, medico di medicina generale e Andrea Bartelloni, odontoiatra. Appuntamento finale il 29 luglio con il giornalista Francesco Borgonovo che presenterà "Aretè. La decadenza e il coraggio", in dialogo con Michele Taddei, vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Per il cinema all’aperto, gli spettacoli saranno alle 21.30. Si parte il 6 luglio con "Madame Sans-Gêne" film del 1961 con Sofia Loren girato proprio nello stabilimento cinematografico di Tirrenia. Il 13 luglio sarà invece la volta di "Trolls 3 Tutti insieme" della DreamWorks, seguito il 3 agosto da "Kung Fu Panda 4". Il 10 agosto, invece, basta cartoni perché andrà in scena il live-action di "Dumbo" diretto da Tim Burton. Appuntamento finale il 17 agosto con "Cattivissimo Me 4".

Mario Ferrari