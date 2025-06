Il libro in dono "Coloriamo il Gioco del Ponte". Anteprima in sala delle Baleari del Comune

di Ilaria Vallerini

L’attesa è quasi finita. "Coloriamo il Gioco del Ponte" è in uscita domani nelle edicole di Pisa e Provincia in abbinamento gratuito con "La Nazione". Un regalo speciale per i lettori del quotidiano che porterà nelle case dei pisani la tradizione secolare in una forma unica nel suo genere: 12 tavole illustrate rappresentanti alcuni figuranti del corteo storico e i rispettivi disegni in bianco e nero da colorare. Un linguaggio semplice ed universale per avvicinare e far appassionare i più piccoli al vasto e complesso mondo del Gioco del Ponte e per crescere i protagonisti di domani. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Pisa, nasce da un progetto de La Nazione e dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte, che quest’anno celebra 55 anni dalla sua fondazione, presieduta da Stefano Gianfaldoni. Il volume è stato presentato ieri in Sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, del presidente dell’associazione degli Amici del Gioco del Ponte e curatore dei testi a corredo delle 12 tavole del libro, l’avvocato Stefano Gianfaldoni, del professor Alberto Zampieri, che ha curato il contributo storico presente nel volume, dell’illustratrice Rebecca Giusti, del generale di Tramontana Matteo Baldassari e del luogotenente generale di Mezzogiorno Cristiano Scarpellini. Nutrita anche la platea degli sponsor, tra questi il presidente del Corpo Guardie di Città Mariano Bizzarri - che ha dato anche un importante contributo organizzativo insieme a Massimo Del Grande e Tommaso Prescimone -, Armando Varini, il direttore di Aci Francesco Bianchi, il titolare della pizzeria La Tana Diego Riccomi, Nicola Mastroberti Assicurazioni e Massimiliano Lattanzi di Global Security. Il libro è corredato dalle fotografie della manifestazione di Luciano Amedei e Paolo Nerelli (dal web contest ‘Uno scatto per il Gioco del Ponte’), nonché Gianluca Caselli, Enrico Mattia Del Punta e Andrea Lazzara.

Ad aprire l’evento il responsabile delle iniziative speciali de La Nazione, Guglielmo Vezzosi, il quale ha colto l’occasione per ringraziare i numerosi compagni di viaggio che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, portando i saluti della direzione. A fare gli onori di casa l’assessore Bedini che ha abbracciato l’iniziativa con entusiasmo: "E’ unica nel suo genere perché si rivolge ai bimbi molto piccoli mai raggiunti prima. Abbiamo lavorato sul recupero del patrimonio materiale del Gioco grazie ad importanti investimenti e sulla promozione culturale nelle scuole. Far appassionare i giovani significa garantire al Gioco un futuro degno del suo passato". "E’ un giorno di festa che sancisce i 55 anni della fondazione dell’associazione storicamente presieduta dal compianto Umberto Moschini – afferma Stefano Gianfaldoni degli ‘Amici’ -. Questa è una goleada ma sono sicuro che vivremo un secondo tempo basato sulla promozione del libro nelle scuole. Colgo l’occasione per invitare Tramontana e Mezzogiorno a supportarci in questo percorso. Sono sicuro che sarà il coronamento di questo progetto". Per il generale di Tramontana Matteo Baldassari "è la dimostrazione che insieme si possono fare grandi cose. Anche le Parti - conclude - stanno puntando sulla sensibilizzazione dei giovani promuovendo il Gioco con un linguaggio fresco". La presentazione si è chiusa con un brindisi curato da Anita Osteria di Federico Benacquista.