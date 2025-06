Eliopoli Summer al via. Musica, talk, spettacoli sul palco di Calambrone

Ai nastri di partenza la rassegna estiva "Eliopoli Summer", il cartellone di eventi a Calambrone di Tirrenia, giunto quest’anno alla sua decima edizione. La rassegna caratterizza i mesi estivi sul litorale pisano, con musica, spettacoli dal vivo e talk, in un fitto calendario di appuntamenti fino a settembre. Fondazione Pisa ha ospitato ieri la conferenza stampa di presentazione, a cui hanno partecipato Maurizio Sbrana, membro del cda della Fondazione, Marco Bonciolini presidente dell’associazione Eliopoli, Alessandro Sabadini direttore artistico della rassegna, Paolo Pesciatini assessore al turismo del Comune di Pisa, Massimo Marini giornalista e conduttore dei ‘Venerdì da Star’.

"Il programma dell’edizione 2025 è ricco di appuntamenti, per un pubblico ampio, la rassegna conferma la sua importanza nell’offrire intrattenimento e divertimento nelle serate estive sul nostro litorale – ha affermato Sbrana – la Fondazione Pisa sostiene la rassegna sin dall’edizione 2018 e dallo scorso anno all’evento è stato riconosciuto un contributo triennale, in modo da assicurare una continuità nella programmazione".

"Eliopoli summer" propone un cartellone vario, per accontentare ogni fascia di età, in cui tornano gli appuntamenti ormai classici di ogni estate, tra i quali "Notti di talento", il talent show di cui sono media partner La Nazione e Radio Toscana, che sarà protagonista in due date questa sera e il 12 luglio alle 21,30, una riconferma importante dopo il successo degli scorsi anni come "vetrina" per i giovani talentuosi del nostro territorio.

"Il Premio alla Carriera sarà consegnato dall’assessore Pesciatini il 25 luglio a Giancarlo Giannini, attore internazionale e grande artista- ha ricordato Bonciolini- un premio a cui teniamo molto e che ha visto negli anni avvicendarsi grandi nomi dello spettacolo. Sono 28 gli appuntamenti, ma nel corso della stagione avremo sorprese che annunceremo strada facendo".

Talk show con personaggi importanti e conosciuti al grande pubblico come Alessandro Benvenuti il 18 luglio, Valeria Marini il 8 agosto, Simona Ventura e Ubaldo Pantani il 20 agosto, Giuseppe Signori il 22 agosto , Il Bar Lume il 23 agosto e il 28 agosto Nada nell’ambito del progetto "La Toscana delle donne", sono alcune delle date del ricco ventaglio di proposte di quest’anno.

"Le coinvolgenti iniziative che si tengono sul palco di Eliopoli a contribuiscono ad arricchire le serate estive del nostro intero litorale- ha affermato l’assessore Pesciatini- quindi a presentare una offerta turistica ancora più ampia e variegata degli spettacoli durante tutta la stagione".

Alessandra Alderigi