Notti di Talento, pronti al debutto. Torna il contest che accende l’estate

Ci siamo. Domani sera a Eliopoli torna Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner e che quest’anno si arricchisce di ulteriori collaborazioni: i giovani talenti che allieteranno le serate del litorale andranno anche in radio, perché l’emittente regionale Radio Toscana seguirà passo dopo passo tutte le tappe del concorso che si concluderà con la grande finale di Marina di Pisa, il 13 agosto: sul palco dove appena due giorni prima si sarà esibita un’icona della musica contemporanea come Rose Villain. Tra le novità di quest’anno anche l’allargamento della platea di talenti in gara: non solo cantanti e ballerini, ma anche i comici per la sezione stand up comedy. Il primo appuntamento è dunque in piazza Antonio Madonna a Calambrone, sul palco dell’Eliopoli summer a partire dalle 22 di domani.

Nel solco del consueto lavoro di scouting che Notti di Talento fa in giro per l’Italia pescando nelle scuole e nelle accademie artistiche ma anche nei piccoli palcoscenici dei club, gli artisti che si esibiranno sul litorale arrivano da tutta Italia. Cinque le serate in programma: oltre a quella di domani, ci sarà un’altra tappa a Calambrone il 12 luglio, due a Tirrenia (il 25 luglio in piazza dei Fiori sul palco di Marenia e il 31 luglio sulla prestigiosa terrazza del Bagno Mary) e il gran finale in piazza Viviani a Marina di Pisa.

Gli show sono presentati da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli, con la direzione artistica di Stefano Bini e il direttore di produzione Michele Ammannati, mentre a giudicare gli artisti in gara ci sarà la consueta giuria di esperti composta da Gianna Martorella, talent scout e volto noto della Tv, la cantante Debrah, la coreografa Ilaria Moretti e la stylist Denise Denegri. Per la finale arriveranno anche due mostri sacri della musica: Luca Pitteri, collaboratore musicale di programmi Rai e Mediaset, ed Enzo Campagnoli, supervisore musicale, arrangiatore e direttore d’orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre che collaboratore di moltissimi artisti italiani.

Domani sera saranno 11 i talenti in gara a Eliopoli per la prima tappa dello show: i cantanti pisani Giorgia Torino, Agnese Castellano, Mattteo Franchetti ed Edpardo Cerri, Sara Fattori da Frosinone, i comici Peter D’Ascenzo da Livorno e Giorgio Como di Milano e i ballerini livornesi Anastasia Bianca, Giulia Mattolini, Rachele Durante e Giada Colombini.

Gab. Mas.