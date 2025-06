L’estate a ritmo di musica. Cartellone con 18 serate animate da alcuni big

‘Una lacrima sul viso’ dagli anni ‘60 al terzo millennio scorre e rinasce a Camaiore Estate: il Bobby nazionale e molti altri per un cartellone di diciotto serate a ingresso libero e tanti interpreti, da luglio ad agosto, che animeranno il grande palco di Piazza XXIX Maggio.

Un’intensa estate per ogni gusto, che si prepara al consueto successo, alla sua terza edizione, nel segno delle emozioni e dei ricordi con Bobby Solo, Enrico Ruggeri, Paola Turci e tanti altri artisti. Oltre ad omaggi alla lirica con il Maggio Fiorentino e Serena Farnocchia e alla banda cittadina che compie 180 anni.

La rassegna nasce dalla collaborazione tra assessorati a Turismo e Cultura con Andrea Favilla e Claudia Larini che uniscono gusti e impegno nella volontà di animare l’estate con tanti ospiti e interpreti della scena musicale italiana. La prima sarà la serata dedicata all’apertura del Palio dei Rioni 2025 il 12 luglio poi spazio alla musica: Giovanni Caccamo (24 luglio), Paolo Belli & Big Band (27 luglio), Il Cile (1 agosto), la Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli & Filarmonica G. Puccini (2 agosto), Bobby Solo (3agosto), Serena Farnocchia con i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino (10 agosto), Mario Lavezzi con Anima Lucio Band (19 agosto), Gino Castaldo e Paola Turci (20 agosto), Filarmonica di Santo Stefano Magra & Filarmonica G. Puccini (23agosto), Enrico Ruggeri (24 agosto).

Nel mezzo Camaiore d’Altri Tempi - Follie di Ferragosto, con altre sette serate da non perdere: Pianeta Zero e l’omaggio a Renato Zero (11agosto), Sogno NTB Nannini Tribute Band (12agosto), QueenVision, tribute band dei Queen (13agosto), il tradizionale concerto di Ferragosto della Filarmonica G. Puccini (14 agosto) 883 Mania (15 agosto), Cosmonauti Borghesi (16 agosto) e Tiziana Rivale con Donne InCanto (17 agosto).

Il tutto per un costo di 170mila euro destinati ad entrambi gli eventi gratuiti. "Un gran bel cartellone, che sono sicura riceverà il favore, come negli anni passati, di cittadini e visitatori, non solo camaioresi – hanno dichiarato gli assessori Favilla e Larini –; una bella sinergia che ha portato a un grande risultato: tante serate di qualità con il centro che si anima e si accende e prende vita, in sinergia con il tessuto commerciale e ricettivo, nel segno di tante serate di musica, per tutti i gusti e tutte le età".

