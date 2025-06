E’ "L’estate seravezzina". Appuntamenti ogni giorno

Sta iniziando "L’estate a Seravezza" con musica, teatro, tradizioni e arte fino a settembre. "Quest’anno raggiungiamo il maggior numero di eventi – spiega Tessa Nardini, assessore a turismo – con iniziative a cadenza quotidiana. La sinergia tra il mio assessorato e quelli al commercio e cultura con la Biblioteca comunale, la Fondazione Terre Medicee e le diverse realtà, ha permesso un programma variegato". Nell’ambito della mostra cult dell’estate “Ritorno ai ‘90” ecco le due serate-talent del 4 e 5 luglio dal titolo “Hit Estate Giovani” e il concertone del 25 luglio, sotto la direzione artistica di Franca Dini. Poi i concerti del Mediceo Live Festival, tra i quali spiccano Mauro Repetto il 26 luglio, i Nomadi il 4 agosto, Edoardo Bennato il 12 agosto e la sera successva The Wall Live Orchestra. Graditi ritorni quelli della cantautrice Giulia Mutti il 10 luglio in piazza Matteotti a Querceta e dell’attrice Elisabetta Salvatori il 24 luglio a Querceta con lo spettacolo “Piccolo come le stelle. La vita di Giacomo Puccini” e il 7 agosto in piazza Europa a Ripa con “Scalpiccii sotto i platani”. Tra le novità di quest’anno, un artista reduce dal trionfo al Festival del Miccio Canterino: Querceta ospiterà il 16 luglio Leo Badiali in concerto per una serata carica di energia. Non mancheranno gli appuntamenti con la tradizione a partire dalla festa di san Lorenzo con tante iniziative il 9 e 10 agosto e spettacolo pirotecnico.