Giugno Pisano, atto finale. Pronti per la battaglia. Orari, regole e divieti. Ecco la guida al "Gioco"

Ormai si sta preparando l’appuntamento finale del Giugno Pisano: sabato andrà in scena il Gioco del Ponte. La sfida tra le parti di Tramontana e Mezzogiorno, una delle tradizioni storiche maggiormente sentite e attese dalla città, richiamerà tutti i pisani sul Ponte di Mezzo alle 21. A contendersi il Palio della Vittoria, quest’anno realizzato dal pittore Francesco Thomas Ferretti, le 12 Magistrature riunite. Per la parte di Tramontana: Santa Maria, San Francesco, San Michele, Mattaccini, Calci, Satiri; per Mezzogiorno: Sant’Antonio, San Martino, San Marco, Leoni, Dragoni e Delfini. Ognuna cercherà di diventare "padrona" del Ponte e conquistare la metà occupata dagli avversari, spingendo un carrello di sette tonnellate che scorre su cinquanta metri di rotaie e il cui montaggio è in fase di conclusione in questi giorni. Sei duelli che saranno anticipati dal Corteo Storico, la manifestazione di oltre 750 figuranti in costume che prenderà il via alle 19, con le due Parti che percorreranno i quattro lungarni che costeggiano l’Arno in senso antiorario tra il Ponte Solferino e quello della Fortezza. Saranno preceduti, alle 18.40 circa, dal Corteo dei Giudici. Nell’occasione del Gioco, dalle 13 di sabato fino alle 2 di notte, sarà vietato il transito veicolare su Lungarno Pacinotti, Mediceo, Galilei, Gambacorti e sulla corsia ovest del ponte della Fortezza. Contestualmente, sarà vietata la sosta con rimozione forzata dalle 12 di sabato fino alle 10 di domenica lungo lo stesso tracciato, comprese le piazze XX Settembre, Garibaldi, del Pozzetto, via Mercanti e via Cavour.

Inoltre, dalle 13 di sabato alle 10 di domenica saranno previsti divieti anche in via Gori, via San Martino, piazza San Martino, via del Carmine, via San Francesco. Durante il passaggio del corteo ci sarà il divieto di sosta in piazza Toniolo dalle 8 alle 2 di notte. Divieti anche in via Gori, via San Francesco e via Bovio per le operazioni di carico/scarico dei costumi, in vigore dalle 8 di domani alle 18 di lunedì. Per ospitare i bagni chimici, sarà vietata la sosta in vicolo del Moro dalle 17 di domani alle 10 di domenica. Per garantire lo svolgimento del gioco, saranno temporaneamente rimosse le rastrelliere e aggiunto il divieto di sosta di bici e monopattini dalle 8 di sabato alle 10 di lunedì in piazza del Pozzetto, piazza del Carmine e via Cavour. Infine, è previsto il senso di marcia invertito in piazza San Sepolcro e in via Palestro con obblighi di svolta in diverse intersezioni: via Cavour, via Santa Bibbiana, via Sant’Antonio, tra le altre. Attivato il senso unico alternato in via San Nicola. Sono previsti spazi riservati e divieti di sosta in piazza San Sepolcro, via La Tinta e Lungarno Fibonacci per veicoli commerciali autorizzati.