Fiume di libri in piazza Cavallotti: "Vive il tessuto sociale e culturale"

Torna anche questa estate l’appuntamento che porta "in piazza" i libri, il loro fascino, la socialità, nel cuore del centro storico pisano. La V edizione della rassegna estiva di editoria locale "Un fiume di libri in piazza Cavallotti", organizzata dalla Libreria Erasmus e da Carmignani editrice e promossa dalle case editrici indipendenti della provincia di Pisa, quest’anno è in programma dal 30 giugno al 21 luglio tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.15. Un ciclo di incontri serali all’aperto, complessivamente dieci (una per ogni casa editrice pisana), per dare spazio alla produzione letteraria del territorio, presentato ieri in una conferenza stampa con la presenza dell’assessore Paolo Pesciatini, di Paolo Stampacchia della libreria Erasmus, di Luca Pisani di Confcommercio Pisa e dei rappresentanti delle librerie indipendenti.

Le case editrici partecipanti della provincia di Pisa sono Astarte Edizioni, BFS edizioni, Carmignani Editrice, Edizioni ETS, Felici Editore, Marchetti Editore, MdS Editore, Pacini Editore, Pisa University press, Tagete edizioni. Al centro dell’evento le novità editoriali di narrativa e di saggistica pubblicate negli ultimi mesi dalle case editrici pisane, un luogo dove autori e lettori della nostra città trovano un comune punto di incontro. "Questa rassegna dedicata al valore dei libri conferma quanto le nostre librerie contribuiscano a tenere vivo il tessuto sociale e culturale della nostra città – ha affermato Pesciatini – le librerie sono infatti anche un presidio relazionale e questa iniziativa, tenendosi nei pressi della Piazza dei Miracoli, è anche un messaggio di accoglienza nei confronti dei nostri ospiti, che potranno entrare in contatto diretto con gli autori e le case editrici del nostro territorio".

Si inizia lunedì 30 giugno con "M" come mamma. Lettere di donne alle proprie madri" di Autori Vari, presentano Maria Rosa Ceragioli e Micol Carmignani, intervengono le autrici.

Alessandra Alderigi