Definito il programma di ’Levanto legge’

Dopo l’antipasto con la presentazione del libro ‘Nero come la Luna’ (a cura di Beppe Mecconi e con l’introduzione di Marco Ferrari) e adesso è stato definito l’intero programma della rassegna culturale ‘Levanto legge’, tradizionale evento organizzato dal Comune di Levanto e dalla biblioteca Vinzoni con la società di promozione culturale Effatà. Si prosegue così sabato 5 luglio con ‘Alice nel Paese delle Meraviglie e il cappellaio matto’, un laboratorio creativo con Raffaella Castagna (autrice e illustratrice di libri per l’infanzia) dedicato ai bimbi dai 5 anni. Poi, venerdì 11 luglio la presentazione del romanzo dello scrittore genovese Alessandro Rivali ‘Il mio nome nel vento’, che racconta l’epopea della famiglia Moncalvi, in fuga dalla Spagna verso l’Italia e Genova nel 1936. Giovedì 17 luglio toccherà al volume ‘Sacre sinfonie: Battiato, tutta la storia’: l’autore, Fabio Zuffanti, musicista e critico musicale, è uno dei maggiori conoscitori dell’artista siciliano scomparso 4 anni fa; non una biografia ma un viaggio verso la conoscenza del maestro. Marta Mingucci e Franco Picetti, martedì 5 agosto, animeranno lo spettacolo ‘Storie incredibili di animali’: racconti di avventure e musica. Le serate si svolgono in piazza del Popolo, dinanzi alla Loggia medievale, con inizio alle 21.15, condotte da Rossella Trevisan, bibliotecaria della Vinzoni. "Per noi è un piacere proseguire il percorso di appuntamenti culturali serali estivi – dice – commenta l’assessore Federica Lavaggi – l’alto livello qualitativo di autori e opere proposti è frutto dell’attenta organizzazione di Rossella Trevisan e della nostra biblioteca".