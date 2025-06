Premio giornalistico Cinque Terre. Riconoscimento a Gianluigi Nuzzi. E’ il conduttore di “Quarto grado”

Tutti lo conoscono, soprattutto, per la conduzione del noto programma di Rete 4 ‘Quarto Grado’. È Gianluigi Nuzzi il prescelto, colui che riceverà il prestigioso Premio giornalistico Cinque Terre nella sua quindicesima edizione. Appuntamento, quindi, per l’assegnazione, a sabato 5 luglio, con inizio alle 18, nell’anfiteatro dell’Agriturismo Buranco di Monterosso, che accoglie la manifestazione dal 2021. Il popolare scrittore e giornalista salirà sul palco insieme a Francesco Maria Del Vigo, vicedirettore del Giornale, affiancato da altri ospiti. La decisione su Nuzzi è stata presa della giuria presieduta (dallo scorso anno) proprio da Del Vigo e composta anche dal direttore responsabile di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Il Telegrafo Agnese Pini, dal condirettore di Libero Pietro Senaldi (nuovo membro), dal direttore del Secolo XIX Michele Brambilla, dall’editore di Primocanale Maurizio Rossi, oltre che dall’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito. Visti i tanti impegni del celebre conduttore, è orgoglioso nell’annunciarne il nome Luigi Grillo, presidente dell’Associazione Amici delle Cinque Terre che, dal 2007, ha ideato, promosso e organizzato con precisione e sagacia la prestigiosa kermesse con base a Monterosso e che dal 2024 è dedicata e intestata allo scomparso giornalista Gianni Del Santo. "La giuria ha compiuto ancora una volta un ottimo lavoro – precisa Grillo – . Conosco Nuzzi personalmente e perciò la scelta di Del Vigo e degli altri membri, non può che farmi piacere.

Chi verrà a Buranco sabato 5 luglio conoscerà una persona intelligente, preparata e di grande spessore giornalistico e umano". Gianluigi Nuzzi, nato a Milano nel 1969, ha inizialmente collaborato con grandi testate come CorrierEconomia e L’Europeo, poi, a Il Giornale prima redattore (dieci anni di cronaca giudiziaria a livello nazionale) e poi inviato speciale, successivamente ricoprendo lo stesso ruolo per Panorama e Libero. Dal 2013 è vicedirettore Videonews Mediaset e conduttore di ‘Quarto Grado’, in cui tratta alcuni dei gialli più controversi ed irrisolti della cronaca (recentemente, in particolare, gli omicidi di Chiara Poggi e Liliana Resinovich); inoltre è autore di diverse inchieste e numerosi saggi incentrati sugli scandali della Chiesa. Il Premio giornalistico Cinque Terre può vantare il contributo della Fondazione Cariplo e della Fondazione Carispezia. A Nuzzi, oltre ad un premio in denaro, andrà pure un cartone di bottiglie di pregiato Sciacchetrà prodotto proprio a Buranco.

Marco Magi