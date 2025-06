Pizzaioli, impiegati e camerieri ai piani

Occasioni di lavoro pubblicate alle sedi del Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 PIZZAIOLO. Pizzeria ricerca pizzaiolo, si occuperà di impasti, farcitura, cottura pizze. Richieste esperienza, età preferibilmente non superiore a 40 anni, disponibilità a lavorare nei week end. Tempo determinato con durata da stabilire. Orario serale con part-time da definire. Sede Spezia. Offerta 59906.

1 IMPIEGATO. Società di Brokeraggio assicurativo ricerca 1 impiegato anche apprendista per stipula di polizze assicurative all’interno dell’agenzia, accoglienza e cura della clientela. Si richiedono esperienza, conoscenza del mondo assicurativo, buone conoscenze informatiche, età non superiore ai 29 anni per eventuale apprendistato. Offerta 59904

1 AIUTO PIZZAIOLO. Ristorante pizzeria in zona collinare Spezia ricerca 1 aiuto pizzaiolo, dovrà coadiuvare il pizzaiolo nella preparazione di pizze e focacce farcite. Richiesta esperienza nelle mansioni di aiuto pizzaiolo. Tempo determinato stagionale da giugno a settembre, 6 giorni su 7 solo serale. Offerta 59902.

CAMERIERE AI PIANI. Hotel ricerca cameriere ai piani per pulizia camere e ambienti comuni dell’hotel. Si richiede esperienza, disponibilità a lavorare week-end e festivi. Conoscenza lingua italiana, preferibile conoscenza di base lingua inglese. Tempo determinato stagionale. Sede Portovenere. Offerta 59879.

2 SALDATORI. Azienda del settore metalmeccanico industria cerca 2 saldatori/carpentieri per operazioni di saldatura e taglio di tubi di ferro. Necessaria esperienza. Si offre tempo determinato con eventuale possibilità di stabilizzazione. Sede Spezia. Offerta 59865