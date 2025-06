Nel ricordo di Michelangelo. Nuovo sistema di rianimazione per la Pubblica Assistenza

Un nuovo sistema di rianimazione cardiopolmonare per rendere eterna la memoria di Michelangelo Orlandi. La Pubblica assistenza ha acquistato il dispositivo Cpr E8, grazie ad una raccolta di crowdfunding promossa dalla famiglia di Michelangelo, alcuni amici fraterni e soccorritori. Michelangelo Orlandi era un volontario eccezionale e la sua scomparsa, in un incidente stradale, ha segnato profondamente chi ha condiviso con lui missioni e momenti importanti. L’acquisto di E8 non soltanto onora la sua memoria, ma prosegue anche la missione che Michelangelo portava avanti: salvare più vite possibili.

Nei giorni scorsi nella sede della Pubblica Assistenza si è tenuto un breve incontro di presentazione del nuovo dispositivo assieme anche ai genitori di Michelangelo, Debora e Alfredo grazie ai quali è partita la mobilitazione. Per il loro impegno e vicinanza la Pubblica Assistenza ha consegnato loro un attestato di ringraziamento. Il dispositivo Cpr E8 è un sistema per la rianimazione cardiopolmonare meccanica, progettato per fornire compressioni toraciche efficaci e continue, migliorando il flusso sanguigno durante la rianimazione. "Michelangelo Orlandi – dice il presidente della Pubblica Assistenza Tiziano Battaglini – è sempre nei nostri pensieri, se ne è andato troppo presto ed è sentimento comune ricordarlo come amico e volontario animato da valori solidi. La Pa è una grande famiglia, porteremo avanti la sua memoria con tutte le nostre forze. Il nostro pensiero va alla famiglia, agli amici, colleghi e volontari che hanno portato avanti la raccolta fondi. Grazie a questo impegno abbiamo uno strumento in più per portare avanti la nostra missione al servizio della comunità".

Nella foto: Battaglini con i genitori di Michelangelo Orlandi