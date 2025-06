Il Teatrino del sole apre con la Gabbianella

Traguardo importante per il Teatrino del Sole che quest’anno festeggia la 25esima edizione, e che prenderà il via il primo venerdì di luglio. Il più importante festival dedicato al Teatro di Figura sulla costa toscana si realizza grazie all’aiuto del Comune di Pisa, della Fondazione Pisa, della Regione Toscana e della Unicoop di Firenze, con il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo e dell’Unione Internazionale della Marionetta. "Il Teatrino del Sole è una bella iniziativa estiva pensata per il divertimento dei più piccoli – afferma Maurizio Sbrana, consigliere della Fondazione Pisa – l’associazione Habanera, che organizza la rassegna ed ha il sostegno della Fondazione dal 2019, dedica le proprie attività culturali ai bambini che possono ‘sedersi’ a teatro e incontrare da vicino i protagonisti delle fiabe e dei racconti più famosi". Presente alla conferenza di presentazione del festival Patrizia Ascione, di Habanera Teatro, che da anni dedica tempo ed energie al progetto. Aprirà il festival, venerdì 4 luglio, la prima nazionale di uno spettacolo di pupazzi e attore, prodotto da una storica compagnia di questa disciplina teatrale, il Teatro di Figura Umbro - Tieffeu, di Perugia, dove gli attori dividono il palcoscenico con oggetti e pupazzi; sarà in scena a Gabbianella e il Gatto, tratto dall’omonimo romanzo di Sepulveda.

Alessandra Alderigi