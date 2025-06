Il Torrione per il Teatro. Ironia graffiante, satira e racconti per i bambini

Un’estate di teatro al Torrione, tra vernacolo, prosa e fiabe per bambini. Tra i tanti nomi pronti a illuminare il cartellone di "Uno spettacolo d’estate", spicca quello di Gene Gnocchi. L’8 luglio, il noto comico e cabarettista sarà in città con "Una crepa nel crepuscolo". Ma prima, tanti appuntamenti che da giugno (e fino a settembre) trasformeranno il giardino di Santa Brigida, accanto al Torrione, nel cuore pulsante dell’estate empolese. Una cornice suggestiva che ospiterà tre percorsi teatrali: vernacolo, prosa, e teatro per bambini, tra comicità, memoria e magia. "Vernacolo al Torrione" debutterà il 23 giugno e porterà sul palco, per sei serate, altrettante compagnie amatoriali del territorio con spettacoli in dialetto toscano, fra risate e ricordi di un tempo. Il teatro "a chilometro zero", come lo ha definito la curatrice Alessia Giraldi, sarà un tuffo nella quotidianità dei nonni, con parole, oggetti ed espressioni di una volta. Ogni sera il pubblico troverà anche un glossario con i termini più caratteristici delle commedie in programma.

Ad aprire la rassegna, la compagnia La Ginestra con "Ma ciacch’icche?", il 28 giugno tocca a "La parità de’ fessi" con la compagnia di Monterappoli, il 30 protagonista la compagnia Martinicca con "L’anello mancante". E si arriva al 2 luglio con la compagnia il Pontormo in "C’è da sposare una vedova". Il 7 luglio si esibirà la compagnia Marcignana in "Per disgrazia ricevuta". A chiudere, l’ultimo appuntamento, il 14, con gli attori del Mignon di Montelupo Fiorentino in "4 Novembre 1966: aiuto alluvione" (biglietti a 10 euro, info e prevendite al 328 1856035).

Per i più piccoli arriva invece "Torrione Kids", rassegna a ingresso gratuito, ogni giovedì alle 21.30. Si parte il 26 giugno con "Cappuccetto Red" di Matuta Teatro, seguiranno "Bella Addormentata?", gioco teatrale liberamente tratto dalle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault. Il 10 luglio, con Teatro Perdavvero, "Enrichetta dal Ciuffo", pupazzi e musica dal vivo. Ultimi due spettacoli il 17 luglio con Nata Teatro in "Il brutto anatroccolo" e il 24 luglio Pandemonium Teatro con "I Tre porcellini". Spazio poi alla grande prosa con due nomi di spicco.

Dopo Gene Gnocchi, che in un’ironica confessione senza sconti farà pelo e contropelo alla nostra storia (non risparmiando nessuno, da Alberto Angela a Bruno Vespa, passando per il generale Vannacci e Gianni Morandi), il 16 luglio alle 21 sarà la volta di Valerio Aprea con "L’Apocalisse", spettacolo già apprezzato dal pubblico di "Propaganda Live". Entrambe le serate sono a pagamento (info [email protected]). "Il Torrione cambia veste – commenta il sindaco Alessio Mantellassi – tra risate, teatro e memoria. Una proposta culturale pensata per tutti, dai bambini agli anziani". Conclude Renzo Boldrini, direttore di Giallo Mare Minimal Teatro: "Sul palco intelligenza, comicità e riflessione, senza dimenticare la magia delle fiabe per i più piccoli. Un’estate da vivere tutta d’un fiato".