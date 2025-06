La scena è degli Ostinatissimi. E tra i classici ritorna "Lisistrata"

Va avanti a suon di appuntamenti il cartellone di spettacoli targati Libera Accademia del Teatro. La rassegna estiva della storica scuola aretina prosegue tra oggi e giovedì 26 giugno con ben sedici repliche di otto saggi che vedranno allievi-attori di tutte le età, dai bambini agli adulti, salire sul palcoscenico per raccontare storie, condividere emozioni e mostrare il frutto di un anno di corsi all’insegna di passione, impegno, creatività e crescita artistica.

Il programma sarà ospitato da diverse location cittadine e prevederà un’alternanza tra teatro classico e teatro in musica, tra commedie, tragedie e favole, tra interpretazioni originali e tributi ai grandi autori di ieri e di oggi, in un mosaico di generi e linguaggi capaci di far sorridere e riflettere.

Il sipario del teatro Pietro Aretino tornerà ad aprirsi oggi e domani con due spettacoli dei corsi per adulti del maestro Andrea Biagiotti (Ostinati e Ostinatissimi): “Bank-abaret” proporrà uno sguardo critico e attuale sui paradossi del sistema bancario mondiale tra cabaret, satira graffiante e pungente ironia, mentre un omaggio alla commedia greca di Aristofane sarà proposto in “Lisistrata” ambientata nel ‘900 dove umorismo e intelligenza permetteranno di trattare temi universali come guerra, pace e solidarietà femminile.

Venerdì 20 giugno e domenica 22 sarà la volta dei giovani allievi guidati da Ilaria Violin con “Oltre l’arcobaleno” del corso elementari in un viaggio tra strade dorate e sogni da inseguire alla scoperta dei valori dell’amicizia, del coraggio e della fantasia, e con “Giallo pop” del corso medie in cui sarà possibile assistere a un giallo originale dal ritmo serrato e ricco di suspense dove nulla è come sembra e dove ogni scena può cambiare le carte in tavola.

Tappa al teatro Mecenate con “Saranno famosi?” lunedì 23 giugno alle 18.