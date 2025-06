Gente col pallino della recitazione. Attori allievi degli Evasi sul palco

Otto mesi di lavoro, svolto con diligenza, e ora è il momento di presentare i frutti al pubblico. Al Dialma Ruggiero di Fossitermi, stasera alle 21, andranno così in scena gli attori diretti da Alessandro Vanello che hanno seguito i corsi di avviamento alla recitazione teatrale amatoriale della Compagnia degli Evasi, nel laboratorio di Castelnuovo. Metteranno in scena ‘Sciatòlafit’. "Un intrigante e divertente thriller ambientato in un circo, scritto dagli attori stessi – racconta Vanello –. Abbiamo infatti lavorato da ottobre su questa sfida di ‘scrivere e recitare’, partendo dal pensare una trama con inizio svolgimento e fine, passando alla costruzione di ogni personaggio con caratteristiche e intenzioni fisiche e vocali, per poi dividere la trama in scene e scriverne la sceneggiatura, e poi via alle prove e al montaggio!". Ci saranno domatori, contorsionisti, giocolieri, clown, incantatori di serpenti, un Barone e perfino il Generale Custer! Sul palcoscenico Clara Giannarelli, Fabiola Bianchi, Maria Grazia Vanelli, Eleonora Vecchione, Shara Ginepri, Jean Franck Castellotti, Giuseppe Tonini, Daniele della Peruta, Federico Pucci e Massimiliano ‘Pigo’ Pigoni.

È già sold out, dunque non sarà possibile per altri spettatori vederlo, ma ricordiamo comunque – per onorare l’impegno degli attori in erba – lo spettacolo ‘È solo un monologo’, in scena domani sera al Dialma, quando toccherà agli allievi diretti da Simone Tonelli, proporre il frutto di un lavoro laboratoriale ispirato al film ‘La leggenda del pianista sull’oceano’. Sul palco Alessandro Amati, Alice Bellando, Angela Taranto, Annalisa Grammatica, Camilla Benincasa, Cristiana Tivegna, Eleonora Zilioli, Fabio Pasquali, Gabriele Ermacora, Giorgio Monfroni, Laura Cappagli, Laura Paganini, Luca Mastrosimone, Marta Rovinalti, Matteo Barreca, Massimo Marasco, Miriam Schiacchitano, Miriam Paleari, Morena Scognamiglio, Nicholas Pesci, Riccardo Tramontano, Silvana Zeppetella, Simona Biagi, Simona Panattoni e Stefania Marino.

Gli spettacoli con gli allievi proseguiranno poi il 9 giugno con ‘Albergo a ore’ scritto da Marco Balma con la regia di Simone Tonelli: quattro coppie, un albergo, e il confine sottile tra il desiderio di distruzione e la speranza di redenzione. Il 10 giugno sarà invece la volta di ‘Cirano’ di Edmond Rostand, con gli allievi diretti da Marco Balma, un titolo che non necessita di spiegazioni. I biglietti sono in vendita 10 euro (ridotto a 8 per under 18 e over 65 anni). Info e prenotazioni al numero 335 8254436.

Marco Magi