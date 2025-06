Gli alunni del Costa portano in scena ’Le donne al parlamento’

I giovani attori del liceo Costa, dopo il successo di ieri sera per il progetto ‘CostArt’, tornano sul palco del Teatro Civico, domani alle 21, con la rappresentazione di ‘Ekklesiazuse’ di Aristofane, ovvero ‘Le donne al parlamento’, una commedia intrisa di umorismo e satira, ma anche di spunti di riflessione sulla gestione del potere e sulla politica, temi più che mai attuali, nascosti dietro un contesto utopistico, in cui le donne prendono il potere, ambientato nel 392 a.C. Lo spettacolo, che chiude il tradizionale laboratorio teatrale del liceo classico di piazza Verdi condotto dalla professoressa Claudia Foce, ha visto quest’anno la partecipazione di 23 ragazzi tra i 14 e i 19 anni. La rappresentazione è il risultato di mesi di impegno, creatività e passione, e promette di coinvolgere e divertire il pubblico . La regia e sceneggiatura sono affidate alla stessa Foce, che si è occupata anche della colonna sonora insieme a Sofia Guglielmo; coreografie curate dalla professoressa Fabiola Lorusso; scenografie e sartoria realizzate da Monica Baglietto. Un lavoro di squadra che ha dato vita a uno spettacolo ricco di energia, riflessione e divertimento. Questo il cast: Eva Cocchi, Virginia Pesce, Giorgia Vellutino, Annavelia Eminente Leone, Michela Ghetti, Gaia Guglielmo Sofia, Morgana Betta, Ginevra Colombaro, Emily Gentile, Letizia Maracci, Bianca Lertora, Lucrezia Tancredi, Elettra M. Vasini, Christian Calati Corradini, Giacomo Francesco F. Saturno, Alessandro Albanito, Rachele Ferrari, Alessandro Federici Andreini, Valentina Emily Manno, Morgana Betta e Gabriella Leone (Isa 4). L’ingresso è libero e gratuito. "Non perdete, dunque, questa seconda occasione di scoprire il talento degli studenti del Lorenzo Costa – conclude il dirigente scolastico Franco Elisei – e di lasciarvi coinvolgere dal teatro classico, che sa unire divertimento e pensiero critico ed avvicinare spettatori di ogni età".

m. magi