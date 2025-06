Musica sotto la Torre. Il debutto è sold out

La grande musica torna ad animare le sere pisane con la XVI edizione di “Musica sotto la Torre”, rassegna estiva organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pisa - Caritas Diocesana. Apre l’edizione 2025, domani alle 21.30 nel suggestivo Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo, Simona Molinari, voce cantautrice pop-jazz tra le più raffinate e poliedriche del panorama musicale italiano, con il debutto nazionale del suo nuovo spettacolo “La donna è mobile”.

Un progetto speciale, profondamente contemporaneo, in cui musica, parola e memoria si intrecciano per dar voce a grandi figure femminili che hanno segnato la storia della cultura e dell’arte. Da Mary Shelley a Natalia Ginzburg, Dorothy Parker e Paola Pallottino, da Lotte Lenya a Nina Simone, Mina, Mercedes Sosa e Billie Eilish, in un emozionante intreccio di musica, poesia e letteratura, Molinari porta in scena un omaggio - già sold out - alla creatività femminile, in tutte le sue forme. Scritto a quattro mani con la giornalista Simona Orlando, “La donna è mobile” prende spunto dalla celebre aria verdiana per trasformarsi in un viaggio teatrale e musicale tra note, racconti e poesia, conband tutta al femminile composta da: Sade Mangiaracina al pianoforte e backing vocals, Chiara Lucchini al sax, flauto e backing vocals, Elisabetta Pasquale al basso e backing vocals, Francesca Remigi alla batteria.

“Musica sotto la Torre” unisce l’arte alla responsabilità sociale. L’incasso della biglietteria viene devoluto all’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana, per il progetto “Mensa Nuova”, luogo dove l’umanità ritrova casa. La nuova mensa sarà affiancata da quattro alloggi Housing First, un modello innovativo di accoglienza che prevede l’assegnazione di un’abitazione stabile, con un accompagnamento personale, come primo passo per riconquistare la dignità. Ogni sera del concerto il bar/caffetteria al piano superiore del museo rimarrà aperto fino alle ore 21:00. Per l’occasione anche il Bookshop all’interno del Museo farà orario prolungato.