Firenze, Pinguini Tattici Nucleari in concerto alla Visarno Arena. Tutti i dettagli dello show

Firenze, 24 giugno 2025 – Tutto pronto per l’attesissima tappa fiorentina dei Pinguini Tattici Nucleari, in concerto mercoledì 25 giugno alla Visarno Arena del Parco delle Cascine, nell’ambito dello Hello World – Tour Stadi 2025.

Organizzato e prodotto da Magellano Concerti, Hello World – Tour Stadi 2025 è un progetto sfidante e una macchina produttiva ambiziosa che guarda oltre i confini italiani, spingendo verso nuovi standard nella scena musicale dal vivo. Uno show fuori scala, che fonde musica, tecnologia e immaginazione in un’esperienza immersiva, potente e fortemente identitaria con effetti di magia, un vero miracolo di ingegneria e tecnologia come vedere una fisarmonica che vola letteralmente sul palco, e elementi così scenici che rendono lo show simile alle cerimonie olimpiche.

In Hello World – Tour Stadi 2025, il concetto di show assume un ruolo centrale. Non si tratta solo di un concerto, ma di una vera e propria esperienza teatrale, costruita con l’intento di stupire e coinvolgere lo spettatore sotto ogni punto di vista. La regia artistica, affidata a Filippo Ferraresi (già firma del collettivo internazionale Dragone), e la direzione musicale di Marco Paganelli, danno vita a uno spettacolo che sovverte le regole della scena italiana, arricchito da colpi di scena, trovate sceniche inaspettate e una rappresentazione visiva che dialoga costantemente con la musica.

La messa in scena si sviluppa su tre layer cromatici sovrapposti, in tonalità pastello, a richiamare l’universo visivo dell’album omonimo e il linguaggio della pixel art. Anche la scenografia è pensata come parte integrante della narrazione: il palco si estende con due bracci laterali che abbracciano il pit gold, più una passerella centrale leggermente più corta.

A rafforzare il legame tra narrazione e messa in scena, c’è un sistema visuale di altissimo livello: gli schermi, elementi centrali della scenografia, proiettano un mondo interamente in stile videogame, dentro cui si muove un avatar di Riccardo Zanotti, protagonista di un viaggio che si snoda attraverso diversi “livelli”.

Lo show si apre con un gesto spettacolare che rompe immediatamente ogni convenzione: durante le prime note di “Hello World”, 18 cannoni da stadio sparano in simultanea 300 kg di coriandoli a forma di pixel colorati, per un totale di oltre 3000 kg utilizzati nell’intero tour. È un’esplosione visiva sorprendente, solitamente riservata ai finali di show, che qui invece anticipa tutto, facendo letteralmente sparire il palco e la band alla vista del pubblico per qualche istante sotto una colonna di coriandoli. Anche la scaletta conferma questa impostazione controcorrente: i primi brani proposti sono tra i più amati dal pubblico (“Giovani Wannabe”, “Ringo Starr”, “Romantico ma muori”), scelti con l’intenzione di iniziare subito con il massimo impatto emotivo ed energetico, anziché conservarlo per la chiusura. Il gran finale arriva con “Titoli di coda”, un brano pensato dai Pinguini per essere cantato attorno a un falò tra amici. Proprio da questa suggestione nasce una delle scene più potenti dell’intero spettacolo: tutte le passerelle si accendono con lingue di fuoco, un braciere centrale comincia a bruciare e il mandala scenografico si anima con un grande anello di fuoco. Un effetto visivo imponente.

Ecco la set-list dei brani che i Pinguini Tattici Nucleari stanno portando in Tour (la scaletta potrebbe subire delle variazioni):

Hello World

Giovani Wannabe

Ringo Starr

Romantico ma muori

Hold On

Ricordi

La storia infinita

Amaro

Bottiglie vuote

Alieni

Bergamo

Scrivile scemo

Antartide

Coca Zero

Lake Washington Boulevard

Piccola volpe

Islanda

Burnout / Tetris / Bagatelle / Your Dog / Scooby Doo

Dentista Croazia

Verdura / La banalità del mare / Giulia

Ridere

Migliore

Rubami la notte

Pastello Bianco