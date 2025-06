"Non è possibile avere paura anche mentre siamo in Ateneo"

Le ragazze vanno sempre in bagno in coppia. Non è solo un modo di dire, ma piuttosto una verità che cela un significato più profondo: è un comportamento che, nei luoghi pubblici, offre un senso di protezione e sicurezza. Al Polo C del Dipartimento di Ingegneria dell’Unipi la vicenda della studentessa filmata con uno smartphone dalla fessura della cabina al quarto piano è già sulla bocca di tutti. E quella che è una consuetudine diffusa tra amiche diventa pane quotidiano.

"Mi dispiace per quella ragazza. Se devo andare in bagno ho un atteggiamento più circospetto. Oggi fortunatamente sono con un’amica e ci muoviamo in due per sentirci più sicure", racconta una studentessa. Un caso "insolito" dicono alcuni studenti rimasti completamente spiazzati dalla vicenda.

"Non è mai successa una cosa simile all’interno dell’Ateneo e speriamo che si tratti di un caso isolato", aggiunge qualcun altro. Anche se c’è il timore concreto che non sia affatto così. Lo stupore lascia il posto allo sconforto delle studentesse che concordano sul fatto che "non è possibile avere paura di andare in bagno, serve più sicurezza all’interno dell’Ateneo". "Servirebbero più sistemi di videosorveglianza nei corridoi e all’esterno dei poli universitari per disincentivare questi atti, scoraggiare intrusioni di esterni e per aiutare ad individuare i responsabili di atti simili". Il senso di insicurezza si estende al di là delle mura universitarie.

"La zona di Ingegneria, a due passi dalla Torre e dalla Stazione di Pisa San Rossore, non è sicura – racconta un gruppo di studenti -. C’è un uomo che spesso, la mattina alle 7, si apposta vicino alla stazione ferroviaria si spoglia e mostra i genitali alle ragazze. Un’altra piaga è quella delle borseggiatrici".

Il senso di insicurezza aumenta quando si fa sera, specialmente per chi si ferma dopo cena a studiare nell’aula studio del Polo F che rimane aperto fino a tardi. "Quando fa buio meglio sempre essere in coppia o in gruppo, non si sa mai chi puoi incontrare!".

Ilaria Vallerini