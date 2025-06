Magia e scienza. Al " Fienile" con Perugini

"Il mistero delle bolle di sapone magiche": è il libro di Alessandro Perugini, Giovane Holden edizioni, che domani alle 17 sarà presentato alla Biblioteca di quartiere Circolo "Il Fienile": dialogherà con l’autore Lucia Fiumalbi. L’ingresso come di consueto è libero: del resto gli eventi del mercoledì e gli altri appuntamenti in biblioteca sono sempre gratuiti. La presentazione del libro di Alessandro Perugini, romanzo che ha partecipato al Salone del Libro a Torino, è il primo evento dopo la grande festa di compleanno della biblioteca. Una festa (nella foto) nella sede del Varignano, che si è trasformata in un’occasione di incontro per i cittadini all’insegna dello spirito drllo stare insieme. L’invito della Biblioteca a partecipare al "compleanno" è stato accolto da tanti cittadini, che hanno partecipato e hanno manifestato la stima per le attività che la struttura del "Fienile" porta avanti. Agli autori che hanno presentato i libri al Fienile è stato consegnato un simpatico attestato in segno di amicizia e di stima. Attestato che è stato donato anche ai poeti che una volta al mese partecipano all’evento dedicato alla poesia. Il compleaano si è trasformato in un incontro vissuto in allegria e arricchito dal buffet che è stato offerto dal circolo. Il pomeriggio di festa si è concluso con una cena con ballo e musica di Valerio Più, con la promessa di darsi appuntamento al prossimo anno.

Maria Nudi