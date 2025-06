Litorale "Buona notizia il rinforzo di 20 agenti"

"Apprezziamo l’azione politica dell’onorevole Ziello che si è impegnato per assicurare la presenza di 20 agenti in più sul litorale pisano per il periodo estivo, finalmente una buona notizia per la sicurezza delle nostre imprese, dei nostri stabilimenti e dei cittadini, turisti e visitatori che in estate frequentano le nostre località costiere e le nostre spiagge". Lo affermano in una nota il direttore generale di Confcommercio, Federico Pieragnoli, e il presidente del sindacato balneari di Confcommercio Pisa, Fabrizio Fontani, commentano l’annuncio del deputato della Lega sull’arrivo dei rinforzi di polizia: "La costa pisana - aggiungono - in questo inizio estate ha mostrato problematiche relative proprio alla sicurezza e all’ordine pubblico con vari raid che hanno danneggiato nelle ore notturne alcuni stabilimenti balneari. L’arrivo dei rinforzi è un segnale importante nell’ottica di garantire una sempre maggiore sicurezza al nostro litorale". Critiche a Ziello sono invece arrivate dall’opposizione. In particolare, la consigliera comunale de La Città delle persone, Emilia Lacroce: "Spaccia per straordinario quello che è normale. Sulla sicurezza mancano interventi strutturali e Pisa è penalizzata. Ben venga, ovviamente, ogni rinforzo, anche minimo, ma non perdiamo di vista il punto centrale: che succede durante il resto dell’anno? Il litorale, fuori dalla stagione estiva, deve forse tornare a essere una zona franca, dove le criticità si ignorano e l’attenzione si spegne con la fine dell’estate? Che fine ha fatto l’innalzamento di fascia della questura, da tempo annunciato e mai concretizzato? Sarebbe questa sì una risposta strutturale e duratura, tanto più ora che la nostra città si prepara ad avere una squadra in Serie A, con tutto ciò che questo comporta in termini di ordine pubblico, gestione dello stadio e delle dinamiche legate alla sicurezza urbana".

Immediata la replica del Carroccio per bocca della consigliera comunale Maria Grazia Bellomini: "La sicurezza è un argomento serio e la sinistra pisana oltre a non conoscerlo come viene dimostrato dalle dichiarazioni di Lacroce non ci si è mai impegnata, senza contare che tutti i suoi rappresentanti votano sempre contro in Parlamento alle proposte della Lega funzionali a dare maggiori risorse e tutele alle forze dell’ordine". Bellomini, invece, sottolinea che "i 20 agenti che l’onorevole Edoardo Ziello è riuscito a far dislocare per il nostro litorale sono propedeutici a garantire un innalzamento dei livelli di sicurezza proprio per la stagione estiva: è il risultato di una grande trattativa politica condotta nei mesi scorsi".

gab.mas.