Estate più sicura 20 nuovi agenti per il litorale

Sicurezza sul litorale di Pisa, in arrivo rinforzi con 20 nuovi agenti tra finanzieri e poliziotti che saranno dedicati esclusivamente ai piani di vigilanza estiva. Ad annunciarlo è il deputato pisano della Lega, Edoardo Ziello, che ha comunicato in una nota l’arrivo dei rinforzi per la stagione estiva. "Il litorale pisano rappresenta un gioiello culturale e turistico che, durante la stagione estiva, necessita di particolari attenzioni sotto il profilo della sicurezza – ha detto il deputato del Carroccio –. È da anni che, insieme a molti cittadini e titolari di imprese, mi batto per innalzare i livelli di sicurezza sulla nostra fascia costiera durante il periodo estivo. Ecco perché ho consigliato al Comune di Pisa l’installazione di diversi occhi elettronici agli accessi del litorale, come ha fatto, e l’impiego di ulteriori agenti di polizia municipale, che però deve ancora attuare".

Telecamere che, però, secondo Ziello, dovrebbero essere affiancate da una presenza costante di uomini sul campo. "Ecco il motivo per cui – ha scritto –, nei mesi scorsi, ho pressato il Viminale per ottenere un adeguato numero di rinforzi, che mi è stato accordato. Infatti, saranno inviati 20 agenti, di cui 14 finanzieri e 6 poliziotti, che saranno dedicati esclusivamente ai piani di vigilanza estiva".

Sull’arrivo dei nuovi agenti, Ziello ha ringraziato il sottosegretario Nicola Molteni "per aver garantito la massima attenzione sulla nostra provincia".

Un annuncio che, nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a garantire maggiore sicurezza sul litorale, soprattutto dopo i recenti episodi di vandalismo ai danni di alcuni stabilimenti balneari. Tra i bagni colpiti lo scorso fine settimana, il Bagno Luisa a Marina di Pisa: lettini rovesciati, bottiglie rotte, rifiuti sull’arenile e porte delle cabine danneggiate. Ad aver seminato il caos sarebbero stati una decina di ragazzini avevano raccontato i testimoni.

Episodi simili si erano verificati anche tra sabato 7 e domenica 8 giugno, quando erano stati presi di mira gli stabilimenti Corallo, Venere e Tirrenia. In quest’ultimo, la stima dei danni. "Le porte sono tutte in legno e abbiamo calcolato almeno 300 euro per riparare ciascuna porta, sono circa 50 quelle spaccate; quindi, ci aspettiamo un conto di almeno 15mila euro appena all’inizio della stagione" aveva detto il titolare del bagno Corallo. I balneari, a La Nazione, avevano espresso il loro "sconforto" di fronte alla situazione, anche pensando alle tante famiglie che frequentano i bagni: la paura, dicono, è che "potrebbero decidere di non tornare l’anno prossimo".

EMDP