"Quattro nuovi agenti per il commissariato"

Quattro agenti in più stanno per arrivare in servizio al commissariato di Montecatini. La notizia arriva dal consigliere comunale (nonché segretario regionale della Lega) Luca Baroncini e dal suo collega Karim Toncelli. "Grazie all’intervento del ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario della Lega Nicola Nolteni – confermano gli esponenti del Carroccio – sono stati assegnati quattro nuovi agenti della polizia di Stato al commissariato di Montecatini. Questo fa sì che si possa avere maggior presenza della polizia di Stato in giro con le pattuglie e quindi miglior controllo del territorio e prevenzione. Una bella notizia che conferma l’impegno del governo nel rafforzare gli organici delle forze dell’ordine ridotti per le scelte politiche passate della sinistra". Il nuovo commissariato di viale Adua è stato inaugurato all’inizio del 2020, ma, per un certo periodo, a Roma, nessuno ha più parlato di elevare l’ufficio a sede di primo dirigente, con i rafforzamenti di organico che questa decisione comporterebbe. Il Comune, durante l’amministrazione di Giuseppe Bellandi, ha messo a disposizione la ex casa di riposo di viale Adua per la polizia di Stato, investendo circa un milione e 700mila euro nei lavori. Ma la possibilità di elevare di grado la struttura però sembra finita nel dimenticatoio. In ogni caso, il Governo ha iniziato a guardare con maggior attenzione agli organici del commissariato di Montecatini. Lo scorso novembre, Il ministero degli interni ha inviato sette agenti appena usciti dalla scuola al commissariato di Montecatini. Adesso, arriva la notizia di un nuovo invio di personale che sarà impiegato sul territorio. In queste ore, i sindacati dei lavoratori della polizia di Stato stanno effettuando delle verifiche per vedere se gli ultimi arrivi riusciranno a fare fronte ai pensionamenti e si trasferimenti previsti nei prossimi mesi o se saranno necessari ulteriori sostegni all’organico.

Da.B.