La scomparsa di Sergio Biliotti. Uomo di un calcio d’altri tempi. Il ricordo dei club valdinievolini

Il mondo del calcio ha dato l’ultimo saluto a Sergio Biliotti, scomparso a 71 anni alla vigilia di Ferragosto. Da tempo l’ex calciatore stava combattendo con la Sla. Era nato a Scandicci, ma da tempo si era trasferito in Valdinievole, dopo che era entrato a lavorare alla Banca Commerciale di Montecatini Terme. La sua carriera di calciatore è stata legata all’Empoli di cui è stato un’indiscussa bandiera negli anni ‘70. Basta dire che Biliotti è quinto nella classifica delle presenze, con 263 gettoni e nove gol. Ala destra, ha giocato anche con le maglie di Prato, Pistoiese e Lucchese. A un’intervista di anni fa a Pianetaempoli.it aveva raccontato: "Dal 1976 iniziai a lavorare in banca, quindi mi aspettavano per fare l’allenamento, poi lasciai il professionismo non potendo fare due lavori insieme. Iniziò quindi la mia carriera nel mondo dilettantistico, continuata poi negli anni seguenti come allenatore, ottenendo anche diverse vittorie. A me non interessava la categoria, ma che ci fossero gli stimoli necessari. Ho provato a fare il dirigente di squadre dilettantistiche e ci sono rimasto poco, perché mi sono trovato di fronte persone che come priorità volevano perseguire i propri interessi, oltre al fatto di non essere competenti: si è perso tutto ed è una constatazione amara".

Biliotti aveva concluso la sua carriera nel Chiesina Uzzanese in Prima Categoria. Nelle sue due stagioni in amaranto aveva portato la squadra a lottare per la promozione. Poi aveva iniziato la carriera di allenatore in diverse società della nostra zona (prima con il settore giovanile del Montecatini, poi prime squadre allo stesso Montecatini, Uzzanese, Monsummano e Pescia). In seguito aveva avuto esperienze anche come dirigente.

Tanti i messaggi di cordoglio. Questo il commosso ricordo del Montecatini Calcio: "Oggi il pensiero corre al nostro ex mister Sergio Biliotti, che ci ha lasciato troppo presto. Un allenatore, un maestro e un amico, che con passione e dedizione ha contribuito a far crescere tanti ragazzi, dentro e fuori dal campo". "Sergio - ricorda l’Usd Pescia - uomo che ha vissuto di calcio prima come calciatore e poi come allenatore -stimato anche a livello umano-, ha lasciato un profondo ricordo nell’ambiente pesciatino".

Nic.Gal.