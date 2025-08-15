Star al Sound Festival. Incognito e Gotan Project. Palco internazionale

Gli Incognito, band britannica famosa a livello mondiale nel genere acid-jazz, saranno gli artisti di punta del Montecatini Sound Festival, in programma nel piazzale Domenico Giusti il 30 e il 31 agosto, alle 21.30, davanti alle Terme Tettuccio. Il Comune ha stanziato circa 125mila euro per questo appuntamento con ingresso gratuito dedicato ad alcune delle migliori sonorità internazionali. Durante la prima serata saranno sul palco Gotan Project DJ Set con Philippe Cohen Solal. Sarà una esibizione all’insegna delle sonorità elettroniche e tango, con il dj set di Philippe Cohen Solal, co-fondatore del celebre collettivo Gotan Project. Con oltre 4 milioni di dischi venduti e più di 500 concerti in tutto il mondo, dai palchi di Rio a quelli di New York, il gruppo ha rivoluzionato il panorama musicale internazionale mescolando tango argentino, elettronica e downtempo. A 20 anni, Philippe Cohen Solal divenne programmatore musicale. A 95.2 FM (una stazione creata da Europe 1), era anche presentatore, offrendo interviste quotidiane a cantanti e gruppi internazionali, con una predilezione per la musica inglese. Trascorse tre anni difficili alla Polydor prima di essere licenziato. Lì produsse comunque Raft , un disco che vendette 650mila copie.

La manifestazione organizzata nel piazzale Domenico Giusti si concluderà il 31 agosto con lo spettacolo degli Incognito. Dopo la fondazione nel 1980 ad opera di Jean-Paul Bluey Maunick, inglese originario di Mauritius, e Paul Tubbs Williams, nel 1981 pubblicano il primo album intitolato Jazz Funk. Dopo l’esordio segue un lungo periodo di silenzio. Nel 1989 avviene la svolta decisiva per la band: in quell’anno il dj britannico Gilles Peterson crea l’etichetta discografica Talkin’ Loud, dando la possibilità agli Incognito di creare un nuovo genere musicale, l’acid jazz, del quale ancora oggi sono tra i più autorevoli rappresentanti nel mondo. Negli anni a seguire la band, caratterizzata da una continua variazione dei propri componenti, produce numerosi album in studio ed una serie continua di tour mondiali di successo. Nel 2010 viene pubblicato l’album Transatlantic R.P.M., disco che vede gli Incognito collaborare con Al McKay, celebre chitarrista degli Earth Wind and Fire, con Chaka Khan, Leon Ware e Mario Biondi. Due anni più tardi, nel 2012, il gruppo dà alla luce l’album Surreal, dove Bluey si avvale della collaborazione del cantante e autore tedesco Mo Brandis e della nuova voce femminile Natalie Williams.

Daniele Bernardini