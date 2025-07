La musica del Due Mondi. L’elettronica a Spoleto

E’ la musica a regalare serate di grandi emozioni Festival dei Due Mondi. Mentre proseguono le repliche degli spettacoli teatrali, questa sera alle 21.30 l’elettronica irrompe al Teatro Romano con il concerto di Ben Böhmer: visionario della scena elettronica, creatore di un sound originale tra beat house e atmosfere oniriche, ha conquistato i più grandi festival internazionali suonando per migliaia di persone. Ha appena concluso un tour mondiale da record e a Spoleto presenta il suo nuovo lavoro “Bloom“: "Questo album – dice Böhmer – mi ha riconnesso alla musica dopo anni intensi di tournée. È un viaggio attraverso il cambiamento, la scoperta di sé e la ricerca del momento giusto per “sbocciare”".

E stamani alle 10, nella sede della Sezione spoletina dell’Archivio di Stato, si tiene l’inaugurazione di una mostra e la conferenza “Spoleto Festival come tema di ricerca“, per offrire un quadro dei filoni di ricerca attivati sull’argomento da alcune università,

Tornando alla musica, domani alle 21 la serie di grandi artiste in Piazza Duomo per il Festival continua con la regina del sitar Anoushka Shankar (nella foto). Figlia del leggendario musicista indiano Ravi Shankar, a 44 anni Anoushka ha alle spalle una carriera folgorante: il primo album uscì quando non era ancora diciottenne, è stata la più giovane artista a ricevere il British House of Commons Shield e la prima donna indiana a esibirsi e a presentare i Grammy Awards, collezionando undici nomination. A Spoleto arriva accompagnata al clarinetto e alle tastiere da Arun Ghosh, al contrabbasso da Tom Farmer e alla batteria e percussioni da Sarathy Korwar, e presenta il suo album “Chapter III: We Return To Light“ tra musica indiana e groove ipnotici. Da non perdere anche l’appuntamento di venerdì alle 23 a Palazzo Collicola con il live set della musicista, cantante e producer Arushi Jain.