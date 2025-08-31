Top dell’automodellismo. Ottanta le squadre iscritte al Campionato europeo

Ancora una volta la “città di pietra“ ospita i motori. Dopo quelli delle auto del Trofeo Luigi Fagioli dello scorso weekend, Gubbio si prepara ora ad accogliere quelli del Campionato europeo over 40 di automodellismo, un appuntamento sportivo di rilevanza internazionale (80 squadre iscritte da 14 Paesi diversi) che trasformerà la città nella capitale europea del modellismo dinamico. Il campionato prevede due categorie di gara dedicate a modelli in scala 1/8 e 1/10, con competizioni quotidiane dalle 9 alle 18 e premiazioni previste sabato sera, 5 settembre. La giornata di domenica 6 sarà invece a disposizione come eventuale recupero in caso di pioggia.

"Abbiamo già 80 iscritti, ognuno rappresentante una squadra composta da almeno tre persone, più le famiglie al seguito. Questo significa che avremo in città centinaia di partecipanti, da ben 14 Paesi europei", ha commentato il presidente del Club Automodellistico 5 Colli, Giuseppe Agostinelli.

"Il campionato si terrà dal 3 al 6 settembre ed è aperto anche a curiosi e interessati che volessero approfondire questo sport o anche semplicemente a coloro che abbiano voglia di godersi una giornata di spettacolo su quattro ruote. La pista di Gubbio si affaccia su una delle città più belle del mondo, questo rappresenta un plus che rende la nostra città una cornice d’eccezione per il campionato e che fa innamorare chi la visita".

L’assessore Colaiacovo ha sottolineato come Gubbio si sia affermata negli anni in questo campo, soprattutto grazie all’impegno dei volontari appassionati del club automodellistico. "Ogni sport ha un grande valore ed è obiettivo di questa amministrazione sostenerli tutti. Questo evento, di fatto, aprirà il mese dello sport, che confluirà nella Notte dello Sport del 5 settembre prossimo, evento che tornerà a portare alla ribalta tutte le eccellenze del nostro territorio in questo campo. L’attività del Club 5 Colli e il Campionato Europeo di automodellismo rappresentano un’occasione di incontro e promozione che ancora una volta rafforza il legame tra sport e comunità, contribuendo a dare visibilità internazionale alla città".

Federico Minelli