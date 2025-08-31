Costituzione parte civile

CITTA’ DI CASTELLO Domani doppia riunione del consiglio comunale: prima ci sarà la seduta straordinaria sull’inchiesta che riguarda Sogepu e Sogeco che sarà poi seguita da una seduta ordinaria su ex scuola Garibaldi e piazza Burri, illuminazione pubblica e mappatura dei defibrillatori. La massima assise si riunirà in seduta straordinari alle 18 per esprimere valutazioni in merito alla costituzione di parte civile del Comune tifernate e di Sogepu nell’udienza preliminare (il 10 settembre) relativa alle richieste di rinvio a giudizio riguardanti l’inchiesta della Procura di Perugia che coinvolge la stessa Sogepu e Sogeco per fatti risalenti al periodo 2015-2022. La massima assise cittadina, convocata dal presidente Luciano Bacchetta su richiesta di un quinto dei componenti dell’assemblea appartenenti ad alcuni gruppi consiliari di minoranza, sarà chiamata ad esaminare tre ordini del giorno sulla questione. Il documento presentato dalla consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) che chiede "valutazioni in merito alla costituzione di parte civile da parte del Comune"; l’ordine del giorno della consigliera Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) che ugualmente sollecita la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento a carico dell’ex amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci e un terzo ordine del giorno a firma dei consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (FDI), Tommaso Campagni (FI) e Roberto Marinelli (Lista Civica Marinelli Sindaco).