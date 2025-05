Villa Bertelli, gli eventi. Concerti su due mesi. Fedez chiude gli show. C’è il ministro Valditara

Concerti spalmati su due mesi per evitare disturbo ai residenti e il nome-asso nella manica: Fedez. La Fondazione Villa Bertelli ha svelato il nutrito programma dell’estate. "Quest’anno – dice Ermindo Tucci, presidente della Fondazione, affiancato dall’assessore alla cultura Graziella Polacci – abbiamo lievemente rivoluzionato i palinsesti, introducendo volti nuovi, pur non allontanandoci dal format che ci ha portato un così importante gradimento. Nel 2024 i biglietti venduti dei concerti sono stati 34200. Auspico un investimento sempre più forte delle amministrazioni nella cultura che è lo strumento per ribilanciare gli eccessi di lusso nel nostro paese". Novità sarà "Estate tra le pagine" di Feltrinelli Editore: ogni martedì e mercoledì alle 21 a luglio, autori come Marcello Veneziani, Jacopo Veneziani, Concita De Gregorio, Davide Ferrario, Roberto Emanuelli, Andrea Batilla, Licia Troisi, Matteo Ceresa, Pietro Isolan, Francesca Della Giovampaola e Filippo Bellantoni presenteranno le loro opere, dialogando con giornalisti noti come Sonia Sarno, Angelo Macchiavello, Francesca Navari ed Enrico Salvadori, o esperti dei vari comparti culturali come la gallerista d’arte Barbara Paci e il fisico Luigi Palmieri. Sempre in tema di novità, un altro volto del giornalismo, Stefano Zurlo proporrà una serie di incontri a "Forte e chiaro". Le sere di agosto a Villa Bertelli si ritroveranno personaggi del mondo imprenditoriale, della finanza e del giornalismo: 20 agosto Marco Talarico ceo lmdv Capital, 21 agosto Vincenzo Carbone Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 22 agosto Alessandro Sallusti, 24 agosto Cristina Scocchia ceo IllyCaffè, 25 agosto Carlo Sama già manager del Gruppo Ferruzzi, 26 agosto Giuseppe Valditara Ministro dell’Istruzione.

Ecco i concerti di Villa Bertelli Live, promossi da Leg Live Emotion Group: Skunk Anansie il 12 luglio, Ben Harper&The Innocent Criminals il 17 luglio, Alfa il 30 luglio, Alessandra amoroso il 2 agosto, Gotto il 3 agosto, Sal Da Vinci 8 agosto, Alex Wyse 12 agosto, Fabri Fibra 13 agosto, Francesco Gabbani 16 agosto, Sillabe di Ennio Morricone con l’Orchestra Coro Massimo De Bernart il 17 agosto e Fedez 19 agosto. A corredo da giugno verranno proposti la XI Mostra cinematografica cinese in Italia. Poi una serie di appuntamenti con Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, con il dottor Pierfrancesco Ferrucci, autore della beffa di Modigliani negli anni Ottanta, con la criminologa Anna Vagli e con Mario Luzzatto Fegiz, critico musicale e saggista.

Francesca Navari