Foglie non raccolte. Disagi per gli alberghi

"Un sacco di foglie cadute si sono ammassate lungo i marciapiedi e le strade nella zona tra via Puccini e via San Francesco, senza che nessuno venisse a spazzare durante la settimana di Ferragosto. I clienti dei nostri alberghi non ricevono affatto una bella immagine da tutto questo sporco. Come se non bastasse, alcuni cestini pieni sono stati coperti, forse in attesa di essere tolti, ma emanano cattivo odore". Un gruppo di albergatori, titolari di attività commerciali e residenti della zona vicino alla parrocchia di Sant’Antonio, esprimono particolare disappunto per il modo in cui Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sta gestendo il servizio di spazzamento in questi giorni. L’accumulo di foglie si è rivelato un problema anche per il passaggio lungo i marciapiedi di persone disabili. Un fatto seccante, avvenuto in una zona dove sono presenti anche hotel di fascia alta, nei quali soggiorna ancora clientela con buona capacità di spesa. "Alcune strutture ricettive – proseguono – pagano tra i 30mila e i 50mila euro di Tari all’anno, non certo pochi spiccioli, e fatti di questo genere non dovrebbero assolutamente succedere". Ieri pomeriggio, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è intervenuto nella zona per ripristinare il decoro.

"Alia Plures – spiega un comunicato - in riferimento alle segnalazioni ricevute riguardo la pulizia delle foglie cadute su via Puccini e via San Francesco a Montecatini si scusa per il disagio arrecato a cittadini ed albergatori. Nonostante il regolare servizio svolto su via Puccini e via San Francesco preveda interventi bisettimanali lunedì e giovedì, sempre in turno di mattina, in un periodo come questo, in cui le alte temperature e l’aridità contribuiscono alla caduta massiva di foglie essiccate dai platani, è possibile registrare accumuli maggiori, in risposta dei quali vengono programmati interventi straordinari. Acquisite le segnalazioni Alia ha prontamente avviato una verifica ed ha attuato, già nel pomeriggio di ieri, un intervento straordinario di spazzamento meccanico". In merito ai cestini coperti, Alia precisa che questi "sono stati chiusi perché impraticabili. Al momento sono in attesa di riparazione, ove possibile, o di sostituzione". Il grande patrimonio verde grazie al quale Montecatini ha conosciuto grande apprezzamento non è alle prese solo con i problemi causati dal fine vita di numerose piante. I platani in caso di stress idrico o termico possono anticipare la caduta delle foglie, causando un aspetto spoglio della pianta. Le elevate temperature di queste settimane non stanno provocando problemi solo agli uomini.

Da. B.