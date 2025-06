Pisa adesso canta sotto le stelle. La Festa europea della musica

E’ la notte della musica. Dopo l’inaugurazione delle 19 con l’esibizione dei ragazzi della scuola media "Fibonacci" saranno i finalisti di Notti di Talento, il contest di cui La Nazione è media partner, insieme alla musica di Radio Toscana ad animare stasera il palco principale della Festa europea della musica che da quest’anno sarà celebrata anche a Pisa, come avviene in oltre 700 città del mondo. Lungarni e alcune piazze del centro storico saranno chiuse dal traffico. "Questa manifestazione - assicura l’assessore alle politiche giovanili, Frida Scarpa - testimonia la collaborazione tra associazioni culturali, sportive e musicali della città. Il lavoro di sinergia promosso dal Comune ha unito energie e competenze diverse per realizzare un evento ricco e variegato, capace di coinvolgere un ampio pubblico, di valorizzare i nostri giovani, dando spazio a tanti ragazzi e a molti gruppi emergenti: dal pop e rock al jazz, dalla musica classica alle esibizioni coreografiche per costruire un’esperienza inclusiva e partecipata".

Il palco di piazza Garibaldi sarà animato dalla diretta radiofonica di Radio Toscana (trasmessa in tutta la regione) con la conduzione di Alessandra Riccetti e dalle esibizioni degli artisti di Notti di Talento, protagonisti delle precedenti edizioni del contest che tornerà dalla fine di giugno a fare da colonna sonora all’estate del litorale: Rachele Lattanzi, Michele Sechi, Silvia Bindi, Jonathan Busicchio, Flos, Rachele De Santis, Eleonora Pischedda e la ballerina Alyssa Lombardi. Musica live anche in tante altre location: in piazza XX Settembre il duo acustico Contrariventi, Music Academy, Borderline e I Marilyn, Pisa Jazz ad Argini e Margini, associazione Mag Stage in piazza della Pera, le chiese di Santa Cristina e San Sepolcro accoglieranno Vox Humana Ensemble, Voices in the Wind e la Scuola Bonamici (protagonista anche al caffè dell’Ussero, in Largo Menotti e in Gipsoteca), sonorità vintage e contemporanee in piazzetta Clari con DJ Liv e Mr Cheto, ginnastica artistica e acrobatica con Dynamikclub al teatro Nuovo e in piazza Stazione, musica e danza in Largo Ciro Menotti con Cresco Pattinaggio Maremma, Passion Dance, Proscaenium, il 2 Fm Trio, Thalia e Ciclone Latino, concerto della Filarmonica pisana alla Cavea del Centro Sms, Herpes e Gladys&Gentlemen in piazza dei Cavalieri e dj set in piazza della Berlina.