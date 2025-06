Pisa accende la notte della musica. Concerti ed eventi in tutta la città

Il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, Pisa aderisce per la prima volta alla Festa Europea della Musica, manifestazione internazionale con un programma ricco di eventi e performance dal vivo. Il Comune ha partecipato, accreditandosi presso il ministero della Cultura e il ministero dello sport e i giovani ed è stato inserito nel circuito delle città italiane, che potranno avere una serie di vantaggi relativi alla promozione della musica aderendo alla Carta dei principi di Budapest. La manifestazione animerà il centro storico con una serie di concerti ed esibizioni gratuite a partire dalle 19 e a inaugurarla saranno i ragazzi della scuola . La Festa Europea della Musica a Pisa coinvolgerà alcune delle principali scuole di musica e gruppi musicali della città, che si alterneranno su palchi dislocati nelle principali piazze del centro storico e anche lungo le sponde dell’Arno.

"L’iniziativa - afferma l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa - è un importante traguardo che testimonia la forza della collaborazione tra le associazioni culturali, sportive e musicali della nostra città. Il lavoro di sinergia promosso dall’amministrazione ha permesso di unire energie e competenze diverse, con l’obiettivo di realizzare un evento ricco e variegato, capace di coinvolgere un ampio pubblico, di valorizzare i nostri giovani, dando spazio a tanti ragazzi e a molti gruppi emergenti. Pisa è una città viva, che si muove e cresce, protagonista di grandi eventi sportivi e culturali". Piazza Garibaldi con i finalisti di Notti di Talento, il contest musicale di cui La Nazione è media partner, per l’occasione realizzato in collaborazione con Radio Toscana, sarà il palco principale con una lunga diretta musicale che sarà trasmessa sulle frequenze dell’emittente ascoltabili in tutta la regione.

Il programma prevede anche in piazza XX settembre le esibizioni del duo acustico Contrariventi, Music Academy Pisa, Borderline Club e I Marilyn, Pisa jazz sarà protagonista ad Argini e Margini, in piazza della Pera ci sarà l’associazione Mag Stage, le chiese di Santa Cristina e San Sepolcro accoglieranno Vox Humana Ensemble, Voices in the Wind e la Scuola di musica Bonamici, piazza Clari sarà animata da Warm Up Vinyl Set di DJ Liv, seguito dal Vinyl DJ Set di Mr. Cheto (Soul Wine), al Teatro Nuovo e in piazza della Stazione ginnastica artistica e acrobatica con la Ssd Dynamiklub, in Largo Ciro Menotti si esibiranno Asd Cresco Pattinaggio Maremma, Asd Passion Dance, la Scuola di musica Giuseppe Bonamici (presente anche alla Gipsoteca e al Caffè dell’Ussero), Proscaenium Asd, il 2 Fm Trio (chitarra acustica), Thalia Aps con il Centro Nagual nello spettacolo Abbracci di Tango, e Ciclone Latino Asd, la cavea del Centro Sms, in viale delle Piagge, accoglierà il concerto della Società Filarmonica Pisana, in piazza Berlina Notti Magiche Dj Set e in piazza dei Cavallieri Pisa Mia, Herpes e Gladys & Gentlemen.