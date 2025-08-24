Cascina, nuova asfaltatura in piazza della Chiesa

Cascina, domenica 24 agosto 2025 - Saranno avviati domani, lunedì 25 agosto, tempo permettendo, i lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione nell’area adibita a parcheggio della piazza della Chiesa, nel cuore del centro storico. L’intervento si è reso necessario a causa del deterioramento del manto stradale in asfalto, che presenta avvallamenti e ristagni d’acqua con conseguenti disagi per pedoni e automobilisti. Obiettivo principale è la messa in sicurezza dell’area, garantendo una fruizione più agevole e sicura in attesa della futura riqualificazione complessiva della piazza. “Si tratta di un intervento divenuto urgente – spiega il sindaco Michelangelo Betti –. Come per Piazza Gramsci, puntiamo a garantire la sicurezza e avviare una programmazione di interventi, attraverso restauro e ristrutturazione. Con la fine degli interventi inseriti nel Pnrr, non si può che avviare una fase di valorizzazione e di ricollegamento dei diversi lavori”. “Con questo intervento – aggiunge il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Cristiano Masi – garantiamo maggiore sicurezza ai cittadini e miglioriamo la fruibilità della piazza, riducendo i disagi in attesa della successiva riqualificazione, già inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici. A questi lavori che interessano il centro storico, si affiancano gli altri diffusi su tutto il territorio, come per esempio quelli nelle scuole cittadine in vista della ripartenza dell’anno scolastico. Penso al giardino del Girotondo, alla pavimentazione delle medie Russo di Navacchio, al muretto di cinta delle Cipolli a Sant’Anna e Fucini a Casciavola. Per non parlare dei 16 cantieri aperti tra interventi finanziati con il Pnrr e quello della fornace a Barca di Noce”. I lavori in piazza della Chiesa prevedono la fresatura del manto esistente, la stesura di un nuovo tappeto di usura in asfalto e la correzione delle pendenze per un migliore deflusso delle acque meteoriche. Durante i lavori sarà predisposto un piano di gestione del cantiere che consentirà il sicuro accesso ai luoghi di culto e agli spazi di interesse pubblico presenti sulla piazza.