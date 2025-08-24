Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Cascina ricorda le vittime di Pettori
24 ago 2025
GIULIA DE IESO
Cronaca
Dopo la messa e la deposizione della corona all'obelisco, il calendario delle iniziative prosegue il 3 a San Benedetto e Zambra e il 4 in piazza dei Caduti per la Libertà.

Cascina, domenica 24 agosto 2025 - Si è tenuta ieri, sabato 23 agosto, la commemorazione delle vittime di Pettori, organizzata dall'amministrazione comunale. L'eccidio nazifascista, consumatosi nell'agosto del 1944, vide la popolazione civile barbaramente uccisa e gettata in una fossa comune, "colpevole" soltanto di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. La celebrazione si è articolata in due momenti: alle 8.30 la messa nella chiesa di Pettori (via di Pettori 60), celebrata da Don Ireneo, e a seguire la deposizione della corona di alloro all'obelisco dedicato alle vittime, accompagnata dai saluti istituzionali. Il ricordo dei tragici fatti di 81 anni fa proseguirà anche nei prossimi giorni. Martedì 3 settembre sono in programma due momenti di raccolta: alle 17.30 a San Benedetto e alle 18.30 a Zambra, luoghi segnati dagli eccidi, ampiamente raccontati attraverso testimonianze dirette nel volume edito dal Comune "Tra Storia e Memoria. Il Comune di Cascina tra Ventennio e Liberazione". Giovedì 4 settembre, invece, alle 17.45 si terrà la tradizionale cerimonia in piazza dei Caduti per la Libertà per celebrare la Liberazione di Cascina. Dopo la deposizione della corona al Monumento ai Caduti e gli interventi istituzionali, la cerimonia sarà accompagnata dalla Filarmonica Puccini. In chiusura, verranno consegnate le pergamene a chi ha acquisito la cittadinanza italiana nell'ultimo anno.

