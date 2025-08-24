Non è colpa di Manganiello
Pisa, lo storico debutto in A nella redazione de La Nazione. Ospite Tommaso Novi dei Gatti Mezzi
24 ago 2025
ILARIA VALLERINI
Cronaca
Tutti in fila per la prima partita nella massima serie della squadra di Gilardino, impegnata in casa dell’Atalanta

Pisa, 24 agosto 2025 - Un debutto speciale, la prima partita del Pisa in Serie A dopo 34 anni, a Bergamo contro l'Atalanta. Alla redazione de La Nazione di Pisa è venuto a trovarci Tommaso Novi, membro del duo musicale "I Gatti Mezzi". "Purtroppo sono da solo perchè Francesco Bottai ieri sera ha fatto un super concerto, ma si è ammalato e non è riuscito ad esserci". Una partita che sa di storia ed emozione, come ha raccontato anche Novi.

"Per me è la chiusura di un cerchio, mi sono innamorato del nerazzurro quando mio nonno mi portava allo stadio negli anni '80. Adesso c'è mio figlio, e naturalmente dovrò portarlo allo stadio".

E al momento del fischio d'inizio , l'emozione è incontenibile. "Non riesco a descrivere bene quello che sento dentro in questo momento, è un senso di orgoglio e appartenenza bellissimo". Mentre alla fine, a pari acquisito, non manca la soddisfazione: “Possiamo dire di essere contenti così...”

