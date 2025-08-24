Pisa, lo storico debutto in A nella redazione de La Nazione. Ospite Tommaso Novi dei Gatti Mezzi

Pisa, 24 agosto 2025 - Un debutto speciale, la prima partita del Pisa in Serie A dopo 34 anni, a Bergamo contro l'Atalanta. Alla redazione de La Nazione di Pisa è venuto a trovarci Tommaso Novi, membro del duo musicale "I Gatti Mezzi". "Purtroppo sono da solo perchè Francesco Bottai ieri sera ha fatto un super concerto, ma si è ammalato e non è riuscito ad esserci". Una partita che sa di storia ed emozione, come ha raccontato anche Novi.

Tommaso Novi ospite de La Nazione per la prima partite di Serie A

"Per me è la chiusura di un cerchio, mi sono innamorato del nerazzurro quando mio nonno mi portava allo stadio negli anni '80. Adesso c'è mio figlio, e naturalmente dovrò portarlo allo stadio".

E al momento del fischio d'inizio , l'emozione è incontenibile. "Non riesco a descrivere bene quello che sento dentro in questo momento, è un senso di orgoglio e appartenenza bellissimo". Mentre alla fine, a pari acquisito, non manca la soddisfazione: “Possiamo dire di essere contenti così...”