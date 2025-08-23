Pisa, Gilardino: "Dobbiamo affrontare la A con responsabilità, ma piacevolmente"

PISA, 23 AGOSTO – Il momento è ormai giunto. Siamo arrivati al momento della vigilia dell’esordio in Serie A del Pisa. I nerazzurri andranno in scena domenica sera allo stadio di Bergamo contro l’Atalanta di Ivan Juric. All’Hotel Continental di Tirrenia, sede del ritiro nerazzurro, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa. SI TORNA IN SERIE A – “Abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro. Questa squadra mettono in campo quotidianamente grande determinazione, grande spirito. Questo ci deve contraddistinguere in questo campionato. Facevo un po’ di riflessioni in questi giorni. Torniamo in Serie A dopo trentaquattro anni e novanta giorni: deve essere una responsabilità ma piacevole, deve essere vista nel modo giusto. Dobbiamo essere come dei maratoneti: chilometro dopo chilometro dobbiamo pensare di raggiungere l’obiettivo. I primi saranno molto importanti, ma non quelli decisivi. La squadra l’ho vista bene, ho a disposizione tutti tranne Esteves, Lusuardi, Vural e Lind: non sarà tra i convocati”. VERSO L’ATALANTA – “Hanno cambiato gestione tecnica, la struttura di questa squadra si conosce, è ben precisa, ha un allenatore simile al precedente nel modo di pensare. È una squadra fisica, che sa giocare a calcio uno contro uno. Li conosciamo molto bene”: MODULO – “Non sono importanti i numeri, ma lo è il contesto, dove vengono usati i giocatori, l’occupazione degli spazi. Si può difendere col 3-5-2, attaccare col 3-4-2-1, ma non sono importanti”. MERCATO – “C’è massima sintonia con la proprietà, sappiamo cosa dobbiamo fare, ma preferisco non parlarne dopo la partita. Avremo modo di valutarne dopo la partita. Sminuirei la partita di domani parlando di mercato. C’è condivisione quotidiana” I TIFOSI – “Sia in casa che fuori sono e saranno indispensabili. Questi ragazzi hanno bisogno dell’apporto del pubblico, e so quanto i tifosi pisani amano questa maglia. C’è la volontà da parte nostra di lottare e battagliare in ogni partita”. TANTI GIOCATORI ALL’ESORDIO – “Il caso di Marin, che è da tanti anni che è qui ed esordirà in A dopo essere partito dalla C. Un grande senso di responsabilità per loro. I pronostici sono tanti contro di noi, ma deve essere benzina positiva. Ci affacciamo con il gruppo storico della vittoria della scorsa stagione. Ci deve essere interesse da parte di tutti desiderio personale che possiamo starci in questa categoria. Dove si va a cercare? Attraverso l’atteggiamento, la voglia di soffrire”. LA SALVEZZA – “Sappiamo che campionato dovremo fare. Saranno due campionati in uno, chi andrà in Europa ce chi vorrà mantenere la categoria. Sappiamo cosa ci dobbiamo mettere per cercare di raggiungere l’obiettivo. Se sono venuto a Pisa è perché voglio raggiungerlo con tutte le mie forze, e ciò è quello che voglio trasmettere alla squadra”. FORMAZIONE – “Domani gioca Semper in porta. Per quanto riguarda Tramoni, può giocare sia da mezzala che dietro le punte”. Lorenzo Vero