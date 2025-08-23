Arriva Theory palestra green . Orari per tutti

A Pisa approda Green Theory, molto di più di una semplice palestra, ma il luogo dove il fitness di lusso diventa accessibile a tutti anche dopo una giornata di studio o di lavoro. La nuova sede sarà a Ospedaletto, in via Scornigiana nell’ex sede di Vodafone, riqualificata grazie alla mediazione della filiale pisana di Tecnocasa per l’impresa di Luca Schifano, che con la sua squadra ha trovato l’immobile adatto al fondatore Alex Theory per investire in città.

Fondata nel 2019, l’azienda sarà un luogo dove la natura si intreccia con un design moderno e curato nei dettagli, creando un’atmosfera unica per allenarsi. Aperto 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, offre spazi per accogliere chiunque voglia prendersi cura del proprio benessere, senza limiti di orario.

"Il nostro obiettivo - spiega Alex Theory - non è semplicemente creare palestre belle e funzionali, ma offrire un’esperienza di fitness completa, accessibile a un prezzo che rompe gli schemi del settore. Ogni centro è progettato per eliminare le attese, grazie a centinaia di macchinari all’avanguardia distribuiti su migliaia di metri quadri, permettendo ai clienti di allenarsi in un ambiente sereno e mai affollato.

L’integrazione tra architettura moderna e verde circostante conferisce agli spazi una sensazione di esclusività senza l’esclusività del prezzo: con un unico abbonamento gli iscritti possono accedere a 23 centri tra Toscana e Liguria, usufruendo di servizi aggiuntivi: dal Fitness Bar alle saune illimitate, fino a corsi di gruppo pensati per ogni esigenza".