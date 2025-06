Corso gratuito di parkour per ragazzi: appuntamento a Calci alle Fonderie

Calci, 4 giugno 2025 - Al Parco delle Fonderie è in partenza, da venerdì 6 Giugno 2025, un corso gratuito di parkour rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni. Il progetto del corso, realizzato in collaborazione con la SSD Dinamikclub di Pisa, rientra tra le proposte avanzate dall’attuale Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze del Comune di Calci. L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani a questa disciplina sportiva, nata in Francia nella metà degli anni ‘80 delle scorso secolo, che consiste nel compiere un percorso articolato e fatto di ostacoli, migliorando la propria agilità. Gli atleti di parkour, chiamati “tracciatori e tracciatrici”, si spostano generalmente in un ambiente complesso, adattando l’esercizio fisico al contesto circostante, sia esso naturale o urbano. È stato lo stesso CCRR ad individuare come “palestra” ideale per il corso il Parco delle Fonderie, un luogo molto frequentato da famiglie e da ragazzi, facilmente raggiungibile e fornito anche di attrezzature con cui allenarsi ed esercitarsi. “I ragazzi e le ragazze del CCRR - sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti - hanno lavorato in modo democratico, coinvolgendo i compagni di scuola e non solo, dimostrando così di saper svolgere il proprio ruolo di rappresentanti dei giovani della nostra comunità, attraverso capacità di ascolto e senso pratico. L’avviamento del corso è una bella notizia per tutti e in particolar modo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, che vedono realizzato un loro preciso desiderio”. “Ringrazio l'insegnate, la professoressa Erica Castellani, per la sua funzione di accompagnatrice e coordinatrice del progetto - aggiunge Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alle politiche giovanili -. La sinergia con l’istituto scolastico è fondamentale per educare e formare i giovani a diventare cittadini adulti, responsabili e consapevoli”. Per una più agevole gestione dei partecipanti, l’allenamento si svolgerà ogni venerdì, in due fasce orarie distinte: dalle 17 alle 18, per il gruppo della scuola primaria e secondaria di primo grado, dalle 18 alle 19 per quello della scuola secondaria di secondo grado, con un minimo di 5 ed un massimo di 12 iscritti per ogni rispettiva fascia d'età. L’iscrizione al corso è libera, ma è necessario iscriversi alla SSD Dinamikclub di Pisa per la copertura assicurativa. Qualora per il primo gruppo il numero di iscritti risultasse inferiore a 5, le due fasce potrebbero subire un accorpamento. Il secondo corso sarebbe invece annullato nel caso il numero totale di iscritti fosse inferiore a 8. Il corso si terrà in via sperimentale nei mesi di Giugno e Luglio, per poi riprendere possibilmente a Settembre e proseguire anche ad Ottobre e Novembre 2025. A conclusione del progetto ci sarà una lezione finale aperta a tutti.